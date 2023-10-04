"Израильская авиационная промышленность" поставит Азербайджану два спутника наблюдения

Израильский государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) подписал договор на поставку космическому агентству Азербайджана "Азеркосмос" двух спутников наблюдения.

Издание "Глобс" сообщает, что речь идет о спутниках OptSat500, оснащенных технологией съемки земной поверхности в высоком разрешении, стоимость которых оценивается в 120 млн долларов.

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Также израильский концерн обеспечит подготовку азербайджанского персонала для работы со спутниками.

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Кроме того, стороны договорились о создании в Азербайджане центра инноваций в аэрокосмической сфере и совместного бизнес-центра, а также о развитии научных программ.

Напомним, что предыдущий азербайджанский спутник, произведенный концерном Airbus и запущенный в 2014 году, в 2020 году вышел из строя.