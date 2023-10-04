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    Экономика

    "Израильская авиационная промышленность" поставит Азербайджану два спутника наблюдения

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    Tomer Appelbaum/Pool Photo via AP

    Израильский государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) подписал договор на поставку космическому агентству Азербайджана "Азеркосмос" двух спутников наблюдения.

    Издание "Глобс" сообщает, что речь идет о спутниках OptSat500, оснащенных технологией съемки земной поверхности в высоком разрешении, стоимость которых оценивается в 120 млн долларов.

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    Также израильский концерн обеспечит подготовку азербайджанского персонала для работы со спутниками.

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    Кроме того, стороны договорились о создании в Азербайджане центра инноваций в аэрокосмической сфере и совместного бизнес-центра, а также о развитии научных программ.

    Напомним, что предыдущий азербайджанский спутник, произведенный концерном Airbus и запущенный в 2014 году, в 2020 году вышел из строя.

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