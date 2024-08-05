Курс валют в Израиле 5 августа 2024 года: доллар продолжает дорожать, резкое подорожание евро

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 5 августа, валютные торги завершились повышением курса доллара США и резким повышением курса единой европейской валюты к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 0,447% и составил 3,824 шекеля за $1. Курс евро вырос на 1,839% и составил 4,187 шекеля за €1.

Причем шекель последовательно дешевеет уже более недели – с 25 июля. За этот период доллар подорожал на 5,2%, а евро – на 6,1%.