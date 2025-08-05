Yotpo увольняет 80 человек в Израиле и закрывает офис в Йокнеаме

Израильская стартап-компания Yotpo, разрабатывающая маркетинговые платформы для онлайн-торговли с использованием технологий искусственного интеллекта, объявила о реорганизации.

Компания намерена уволить 200 сотрудников, из которых 80 в Израиле, и закрыть офис в Йокнеаме, переведя всю израильскую деятельность в головной офис в Рамат-Гане.

Штат компании, на пике составлявший 800 человек, сократится после увольнений до 370 человек.

Компания сообщила, среди прочего, о расширении применения ИИ-технологий в процессе работы. Согласно сообщению, уже сейчас 70% базовых обращений за технической поддержкой обслуживаются с помощью ИИ, а к 2026 году на долю ИИ будет приходиться до 40% написания кода.