БАГАЦ отклонил иск против Смотрича: введение и отмена налога – прерогатива министра, а не суда

Судьи Высшего суда справедливости Гила Канфи-Штайниц, Офер Гроскопф и Ноам Солберг, рассматривавшие иск против отмены акциза на сладкие напитки, раскритиковали решение министра финансов Бецалеля Смотрича.

Судьи признали справедливость всей критики отмены налога, включая процесс принятия решения вопреки рекомендациям специалистов, ущерб здоровью населения, экономическую нецелесообразность данного шага и т.д.

Несмотря на это, судьи отклонили иск, постановив, что решение об отмене акциза является прерогативой министра финансов и находится полностью в сфере его ответственности. "Истцы просят, чтобы мы заняли место министра и приняли решение о введении акциза на сладкие напитки. Однако налогообложение не входит в сферу наших полномочий", - говорится в постановлении.