SPAR объявил, что будет работать по субботам

Владелец лицензии на использование бренда нидерландской торговой сети SPAR в Израиле Амит Зеэв объявил, что первый филиал сети, открывшийся полгода назад в Кфар-Сабе, со следующей недели будет работать по субботам.

Решение о начале работы по субботам последовало после разрыва сотрудничества между Зеэвом и миллиардером Ицхаком Мирилашвили.

Вместе с тем, как сообщает The Marker, в рамках эксклюзивного договора Зеэв продолжит импортировать только товары SPAR, имеющие сертификат о кошерности.

Зеэв также намерен в ближайшее время открыть три новых филиала сети в Тель-Авиве.