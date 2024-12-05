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Экономика

SPAR объявил, что будет работать по субботам

Потребление
Импорт и экспорт
время публикации: 05 декабря 2024 г., 15:20 | последнее обновление: 05 декабря 2024 г., 15:20
SPAR объявил, что будет работать по субботам
Wikipedia.org. Фото: Mtaylor848

Владелец лицензии на использование бренда нидерландской торговой сети SPAR в Израиле Амит Зеэв объявил, что первый филиал сети, открывшийся полгода назад в Кфар-Сабе, со следующей недели будет работать по субботам.

Решение о начале работы по субботам последовало после разрыва сотрудничества между Зеэвом и миллиардером Ицхаком Мирилашвили.

Вместе с тем, как сообщает The Marker, в рамках эксклюзивного договора Зеэв продолжит импортировать только товары SPAR, имеющие сертификат о кошерности.

Зеэв также намерен в ближайшее время открыть три новых филиала сети в Тель-Авиве.

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