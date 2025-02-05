Победители тендера будут продавать сыр на 50% дешевле ведущих брендов

Министерство экономики опубликовало список компаний, которые победили в тендере квот на беспошлинный импорт сыра в 2025 году и будут продавать так называемый "желтый сыр" ("гвина цеуба" – самый ходовой из сыров в Израиле) по цене 3,2-3,5 шекеля за 100 граммов, то есть, почти вдвое дешевле ведущих брендов.

Комиссия по квотам в министерстве экономики распределила квоты на беспошлинный импорт в Израиль 5592 тонн сыра (что на 35% больше ранее запланированного) между несколькими импортерами, выигравшими государственный тендер. Беспошлинные квоты еще на 308 тонн сыра будут распределены позже.

Импортеры, обязавшиеся установить самые низкие цены для потребителей, получили квоты на беспошлинный ввоз нарезного сыра для продажи в деликатесных отделах и упакованного сыра, который покупатели смогут брать в отделах самообслуживания.

Компания Euro Cheese сможет беспошлинно импортировать 600 тонн сыра для продажи в деликатесных отделах в нарезке по 3,2 шекеля за 100 г. "Рами Леви" получил квоту на 400 тонн сыра для продажи по той же цене. "Глобал Ритейл" ввезет 60 тонн сыра также для продажи по 3,2 шекеля за 1–- грамм. "М.Ш.А. Кейтеринг" получила право на беспошлинный ввоз 550 тонн сыра для продажи по 3,3 шекеля за 100 граммов.

Компания Euro Cheese также получила право на беспошлинный ввоз 800 тонн упаковок сыра для продажи в отделах самообслуживания по 3,3 шекеля за 100 граммов, "Мерав Мазон" ввезет 900 тонн упакованного сыра для продажи по 3,4 шекеля за 100 г и "Рами Леви" ввезет 217 тонн сыра для продажи в отделах самообслуживания по 3,5 шекеля за 100 г.