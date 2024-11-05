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Экономика

Во Франции и Нидерландах проведены обыски в офисах Netflix

время публикации: 05 ноября 2024 г., 17:13 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 17:13
Во Франции и Нидерландах проведены обыски в офисах Netflix
AP Photo/Paul Sakuma

Правоохранительные органы Франции и Нидерландов провели обыски в офисах компании Netflix в Париже и Амстердаме. Ведущая стриминговая платформа подозревается в мошенничестве и отмывании денег.

Как сообщает агентство Reuters, расследование было начато финансовым отделом Государственной прокуратуры Франции в ноябре 2022 года. Подозрения связаны с ведением двойной бухгалтерии и уклонением от уплаты налогов.

Экономика
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