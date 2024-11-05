Во Франции и Нидерландах проведены обыски в офисах Netflix

Правоохранительные органы Франции и Нидерландов провели обыски в офисах компании Netflix в Париже и Амстердаме. Ведущая стриминговая платформа подозревается в мошенничестве и отмывании денег.

Как сообщает агентство Reuters, расследование было начато финансовым отделом Государственной прокуратуры Франции в ноябре 2022 года. Подозрения связаны с ведением двойной бухгалтерии и уклонением от уплаты налогов.