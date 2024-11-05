Во Франции и Нидерландах проведены обыски в офисах Netflix
время публикации: 05 ноября 2024 г., 17:13 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 17:13
Правоохранительные органы Франции и Нидерландов провели обыски в офисах компании Netflix в Париже и Амстердаме. Ведущая стриминговая платформа подозревается в мошенничестве и отмывании денег.
Как сообщает агентство Reuters, расследование было начато финансовым отделом Государственной прокуратуры Франции в ноябре 2022 года. Подозрения связаны с ведением двойной бухгалтерии и уклонением от уплаты налогов.