Экономические аспекты договора с Ливаном и отмена стандартов. Экономический обзор за неделю

<Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

В новостях о продвижении переговоров с Ливаном по установлению границы эксклюзивных экономических зон двух стран на первый план вышли политические аспекты, аспекты безопасности, суверенитета и легитимности подписания договора переходным правительством. При этом экономическая составляющая вопроса остается на заднем плане, а она не менее интересна.

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Для начала следует определиться с терминологией:

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Линия 1: самый северный вариант границы эксклюзивной экономической зоны, на которую претендует Израиль. Есть несколько версий появления этой линии – от наложения израильско-кипрского и ливано-кипрского договоров о границах и до французско-британских соглашений 1920-х годов. В любом случае, она не имела международного признания и в Иерусалиме настаивали на ней только как на исходной точке для переговоров.

Линия 23: самый южный вариант границы, выдвигавшийся Ливаном на всем протяжении переговоров и предлагавшийся ООН. Израиль был готов рассматривать его как исходную точку переговоров ливанской стороны.

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Линии 1 и 23 образуют треугольник морской поверхности площадью 860 квадратных километров.

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Линия 29: вариант границы значительно южнее линии 23, который в 2020 году внезапно предложила ливанская делегация. Вариант был категорически отвергнут Израилем и США, что привело к свертыванию переговоров.

"Кариш" – газовое месторождение в эксклюзивных экономических водах Израиля, содержащее 60-80 миллиардов кубометров газа. Расположено южнее линии 23, и потому никогда не рассматривалось Израилем и мировым сообществом как спорная территория. Линия 29 проходит по территории месторождения.

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"Кана" – геологическая структура, ранее известная как "Сидон", в которой могут находиться запасы газа. А могут и не находиться. Предположение о газе делается на схожести со структурами, в которых были найдены месторождения "Афродита", "Тамар" и "Левиатан". Речь не идет о подтвержденном месторождении, несмотря на все заголовки. Структура начинается севернее линии 1, то есть в бесспорных территориальных водах Ливана, и заканчивается южнее линии 23, то есть в бесспорных территориальных водах Израиля.

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Теперь идем далее. Израиль никогда не рассматривал линию 29 как предмет для переговоров, поэтому заявление премьер-министра Яира Лапида о том, что по проекту договора "Кариш" останется у Израиля, лишено смысла. Оно изначально было полностью израильским. Как максимум, стоял вопрос безопасности его разработки под угрозой ракетных обстрелов.

В случае, если подтвердится, что Израиль принял требование Ливана по линии 23 (напоминаю, что текст договора пока не опубликован), это будет означать, что Ливану удалось провернуть "маневр Чебурашки", потребовав вдвое больше, чтобы получить в качестве уступки то, что он хотел изначально. Вместе с тем, часть структуры "Кана", пусть и меньшая, останется в территориальных водах Израиля.

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Нахождение месторождения полезных ископаемых на территории нескольких стран – не редкость. Геология часто бывает несогласована с политической географией. Израиль и Кипр уже десять лет не могут решить спор о разработке месторождения "Афротита"/"Ишай". Часто в таких случаях разработка осуществляется совместно. В случаях недоговороспособности одна из сторон может предложить другой выкупить ее права на разработку. Именно такое предложение недавно сделала Кипру министр энергетики Израиля Карин Эльхарар (месторождение "Ишай" составляет пятнадцатую долю месторождения "Афродита"). Судя по утечкам, в проекте договора предлагается третий вариант – поиск газа и разработка месторождения будет поручена французской компании Total, которая и будет выплачивать Израилю долю доходов от добычи газа.

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И еще один момент. Собственное газовое месторождение действительно является на данный момент спасением для экономики Ливана, стремительно скатывающегося к состоянию несостоявшегося государства (failed state). Однако даже если газ в структуре "Кана" будет найден, неизвестно, в каких он будет найден объемах. И даже если речь будет идти о рентабельной разработке, пройдет еще пять лет от первого бурения до начала промышленной добычи газа. Поэтому ни о каком быстром улучшении экономического состояния Ливана благодаря договору говорить не приходится.

В тени праздников и переговоров с Ливаном осталась гораздо более важная на данный момент для израильской экономики новость – решение специальной комиссии об отмене большей части особых израильских стандартов продуктов питания и переход на европейские и американские стандарты.

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В конечном итоге, из 127 стандартов останутся 30, из которых 13 в полном объеме и 17 – в существенно сокращенном виде.

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Неизменными сохранятся стандарты мясного фарша и продукции из него, сырого коровьего молока, меда и изделий из него, этилового спирта, пива, вина и напитков, основанных на вине или на виноградном соке, алкогольных напитков, оливкового масла

Особые стандарты на фруктовые и овощные консервы, маринованные и соленые овощные консервы, рыбные консервы в масле, рыбные котлеты, рыбные консервы в томате, говяжьи консервы, консервированные томаты, различные виды консервированной рыбы, халва, растительные масла, соль, растворимый кофе, жареные кофейные зерна, цельнозерновая мука и хлеб из нее, существенно "похудеют".

В примечаниях к документу указаны обязательства минздрава "проверить возможность отмены" или выражается "надежда и намерение на урегулирование вопроса законодательным путем" до той или иной даты, однако эти обязательства пока что стоит воспринимать с определенной долей скептицизма.

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Далее следует группа стандартов, которые отменяются с 1 января 2023 года для импортеров, но не для местных производителей (это связано с необходимостью изменений в законодательстве, чтобы не оставить продукцию совсем без стандартизации).

В их число вошли мягкие белые сыры, сливки, сметана, пастеризованное коровье молоко, кисломолочные продукты, масло, мороженое, фруктовый лед, маргарин, марципан, соленые сыры, горчица, фруктовые соки. Стандарты для израильских производителей будут отменены 1 августа 2026 года.

С 1 января 2023 года для всех будут отменены стандарты на варенье, мармелад, джемы, повидла, шоколад, томатные пасты, муку, овощные консервы с низкой кислотностью, консервированные апельсины и грейфруты, макаронные изделия, соду, порошковые супы, яблочные пюре, кетчуп, техину, какао-порошок, сладкие намазки на жировой основе, мороженую кукурузу, мороженую морковь, мороженый горошек, мороженую фасоль, мороженый сладкий перец, мороженое брокколи, мороженую цветную капусту, мороженые овощи, лецитин, уксус, бисквиты, печенье, крекеры, мороженый картофель для чипсов, рис, чай, сухофрукты, фруктовые пюре, мороженый шпинат, кондитерский шоколад, специи, сахар, паприку.

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Переход от особых израильских на общеевропейские (или американские) стандарты в продуктах питания – важный шаг к снижению дороговизны жизни, как с точки зрения облегчения импорта для израильских импортеров, так и с точки зрения привлечения на рынок международных сетей. Этот шаг менее эффектный и не даст моментального снижения цен, но он гораздо более эффективный и постепенно внесет значительные изменения в ценообразование и в ассортимент товаров.

Также на этой неделе Банк Израиля продолжил взятый курс на ужесточение кредитно-денежной политики и третий раз подряд повысил учетную ставку на 0,75%. Председатель центробанка Амир Ярон заявил, что экономика приближается к заявленной цели стабилизации инфляции, но пока еще не там. "Мы понимаем боль тех, кто хочет купить или только купил квартиру. Но повышение ставки сейчас призвано предотвратить гораздо более серьезную боль в будущем", – подчеркнул Ярон в ответ на критику в свой адрес со стороны представителей сектора недвижимости и промышленников. В Банке Израиля считают, что экономика страны и рынок труда достаточно сильны, чтобы справиться с таким быстрым повышением учетной ставки, и предпочитают сосредоточиться на подавлении инфляции.