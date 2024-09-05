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Экономика

Правительство намерено вмешаться в ситуацию на рынке импорта автомобилей

время публикации: 05 сентября 2024 г., 15:39 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 15:39
Правительство намерено вмешаться в ситуацию на рынке импорта автомобилей
Yehuda Ben Itach/Flash90

Министерства транспорта и экономики продвигают совместную инициативу по вмешательству в ситуацию на рынке импорта автомобилей с целью усиления конкуренции.

На текущий момент 12 импортеров представляют в Израиле 54 бренда. В том числе компания "Самелет" импортирует 8 брендов, "Карасо Моторс" – 6 брендов, "Делек Моторс" – 5 брендов и еще шесть компаний – по четыре бренда.

Министерства предлагают ограничить количество брендов, которые сможет представлять один импортер в Израиле, тремя брендами, сообщает служба новостей N12.

Экономика
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