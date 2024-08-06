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Экономика

Минтранс: количество штрафов за проезд по полосе для общественного транспорта вырастет в 40 раз

время публикации: 06 августа 2024 г., 10:25 | последнее обновление: 06 августа 2024 г., 10:25
Минтранс: количество штрафов за проезд по полосе для общественного транспорта вырастет в 40 раз
Photo by Avshalom Sassoni/Flash90

Министерство транспорта проводит в последнее время подготовку к созданию подразделения, которое будет заниматься преследованием водителей частного транспорта, едущих по полосам, выделенным для общественного транспорта на междугородних трассах.

Согласно тендеру на рассылку бланков, опубликованному в рамках этой подготовке, министерство транспорта указывает, что победитель тендера должен быть способен рассылать около 400 тысяч штрафов в год, сообщает "Калькалист".

На текущий момент борьбой с нарушителями данного правила дорожного движения является дорожная полиция, выписывающая около 10 тысяч штрафов в год.

Ожидается, что новое подразделение минтранса, которое для фиксирования нарушений и отправки нарушителям штрафов будет использовать цифровые технологии, начнет работу в 2025 году.

Напомним, что штраф за проезд по полосе для общественного транспорта составляет 500 шекелей.

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