Минтранс: количество штрафов за проезд по полосе для общественного транспорта вырастет в 40 раз

Министерство транспорта проводит в последнее время подготовку к созданию подразделения, которое будет заниматься преследованием водителей частного транспорта, едущих по полосам, выделенным для общественного транспорта на междугородних трассах.

Согласно тендеру на рассылку бланков, опубликованному в рамках этой подготовке, министерство транспорта указывает, что победитель тендера должен быть способен рассылать около 400 тысяч штрафов в год, сообщает "Калькалист".

На текущий момент борьбой с нарушителями данного правила дорожного движения является дорожная полиция, выписывающая около 10 тысяч штрафов в год.

Ожидается, что новое подразделение минтранса, которое для фиксирования нарушений и отправки нарушителям штрафов будет использовать цифровые технологии, начнет работу в 2025 году.

Напомним, что штраф за проезд по полосе для общественного транспорта составляет 500 шекелей.