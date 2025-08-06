Отчет о выполнении решений правительства: миннаследия и минтрадиций на последних местах

Министерство главы правительства опубликовало отчет о выполнении министерствами и ведомствами решений правительства в 2024 году.

В общей сложности в 2024 году правительство приняло 256 решений, содержавших 2029 заданий для 53 министерств и ведомств. Из них 1247 заданий должны были быть выполнены в 2024 году (процент выполнения – 74,7%). Кроме того, в 2024 году должны были быть выполнены 1273 задания, утвержденных правительством в предшествующие годы на 2024 год (процент выполнения – 70,2%).

Следует отметить, что цифры в самом отчете и в его кратком изложении отличаются, и здесь приводятся цифры из отчета, а не из краткого изложения.

Средний показатель выполнения заданий правительства министерствами составляет 73,8%. Лидером является министерство по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости, выполнившее 96,3% поставленных перед ним задач. На втором месте – министерство социального обеспечения с показателем 91,8%. Также показатели выше среднего (по мере убывания) у министерств здравоохранения, просвещения, религий, внутренних дел, труда, строительства, энергетики, туризма, алии и интеграции и обороны.

Худшие показатели выполнения задач правительства у министерства наследия (35,3%), министерства Иерусалима и еврейской традиции (42%), министерства по связям с диаспорой и борьбе с антисемитизмом (50%) и министерства экологии (57,5%).

Среди ведомственных структур 100% поставленных задач выполнили Управление альтернативной службы, Управление энергетики, Управление правоприменения и взыскания и Национальное управление кибербезопасности.

Худшие показатели среди ведомственных структур – у Национального штаба проектирования (20%), Земельного управления (33,3%) и Управления государственной службы (58,3%).

Основной причиной для невыполнения задач стали "проблемы с бюджетом" (227 задач), на втором месте – "проблемы с планированием и менеджментом" (75). Далее следуют "проблемы во взаимодействии с другими структурами" (55) и "кадровые проблемы" (29).

В отчете отмечается, что в 2024 году резко сократился горизонт планирования правительства. Из задач, утвержденных правительством в 2024 году, только 6,7% (136) касались 2026 года и далее. Для сравнения, из задач на 2024 год 25% (633) были утверждены в 2021 году и ранее.