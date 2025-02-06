Компания машин скорой помощи заплатит 120 тысяч за отказ везти пациентку в футболке и шортах

Мировой суд в Реховоте обязал компанию машин скорой помощи, предоставляющую частные услуги по перевозке больных, выплатить 120 582 шекеля пациентке за отказ везти ее "в неподобающей одежде".

Жительница Ашкелона, заболевшая коронавирусом и вызвавшая скорую помощь, чтобы ее доставили в больницу, столкнулась с отказом везти ее в шортах и в майке, "поскольку в машине уже есть ультраортодоксальный пациент". В противном случае ей было предложено ждать другого автомобиля.

На суде выяснилось, что водитель машины даже не спросил, почему первый пассажир возражает против того, чтобы она могла ехать вместе с ним, сделав собственный вывод, основанный на внешности пассажира. На самом деле ультраортодоксальный пассажир не хотел ехать с пациентом с симптомами коронавируса вне зависимости от того, кто это был и во что он был одет.

Судья Аденеко Свхат-Хаймович подчеркнула в решении, что сотрудникам скорой помощи категорически запрещено выдвигать пациентке требования, связанные с одеждой.