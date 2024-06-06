Лучшие шансы основать стартап-"единорог" в США - у выпускников пяти израильских университетов

Согласно исследованию, опубликованному профессором Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Ильей Стребулаевым, израильские университеты лидируют в списке вузов, выпускники которых имеют шансы основать в США стартап-компанию с рыночной стоимостью более миллиарда долларов (так называемый "единорог").

В исследование были включены неамериканские вузы, выпускники которых основали не менее 10 "единорогов". В список попали в общей сложности 17 высших учебных заведений, включая пять израильских.

На первом месте по вероятности основать "стартап-единорог" – выпускники хайфского "Техниона". На втором месте – университет Райхмана (бывший Герцлийский междисциплинарный центр). Университет Бен-Гурион занимает пятую строчку, Тель-Авивский университет – шестую, Еврейский университет – седьмую.

По абсолютному количеству основателей стартапов-"единорогов" в США c большим отрывом лидирует Тель-Авивский университет с 42 такими стартапами. На втором месте – "Технион" с 31 "единорогом", на третьем – Еврейский университет с 27. У университетов имени Бен-Гуриона и Райхмана, соответственно, 17 и 14 выпускников, основавших "единорогов" в США.

Также в списке из 17 вузов – пять представителей Индии, три канадских университета, два британских и по одному французскому и китайскому.