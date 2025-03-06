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Экономика

Кнессет облегчит арест имущества в Израиле другими государствами и имущества израильтян за границей

Кнессет
Законы
время публикации: 06 марта 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 08:37
Кнессет облегчит арест имущества в Израиле другими государствами и имущества израильтян за границей
Yonatan Sindel/Flash90

Комиссия Кнессета по конституции, законодательству и праву завершила рассмотрение поправки к Закону о взаимной правовой помощи между государствами, и на следующем заседании планирует утвердить его к итоговому чтению.

Как сообщает "Глобс", рассматриваемая поправка расширяет полномочия иностранных государств арестовывать в Израиле не только на имущество, являющееся экономическим результатом преступления ("in rem" - "в натуре"), такое как отмытые деньги или вознаграждение, полученное за совершение преступления, но также и на активы, не связанные напрямую с преступлением ("имущество эквивалентной стоимости").

Кроме того, поправка также расширяет возможность Израиля арестовывать имущество своих граждан, находящееся за пределами государства.

Фактически речь идет о приведении израильского законодательства в соответствие с международными стандартами и рекомендациями таких организаций, как FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) для борьбы с международной экономической преступностью.

Экономика
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