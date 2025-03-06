Хасиды против Смотрича, риски ИИ и города будущего в Израиле. Экономический обзор

Почему гурские хасиды недовольны Бецалелем Смотричем? Что озаботило коллегию адвокатов? В каких городах мы будем жить через 30 лет?

Публикацию подготовил экономический обозреватель Newsru.co.il Михаил Шафранов.

Питы или вода

Мягко говоря неудачная с точки зрения большинства израильтян фраза депутата Исраэля Айхлера ("Яадут а-Тора") о том, что в "плену приходится выбирать между питой и водой", на самом деле очень точно определяет ситуацию, сложившуюся с государственным бюджетом с точки зрения мейнстрима ультраортодоксальных общин.

Придя к власти в качестве незаменимой части правящей коалиции, ультраортодоксальные партии получили возможность решить две проблемы – призыва на срочную службу и финансирования. Резня ХАМАСа 7 октября 2023 года и начавшаяся после этого война сделала приемлемое с их точки зрения решение вопроса практически нереализуемым, поскольку в "Ликуде" и "Ционут Датит" достаточно депутатов, понимающих, что их избиратели, отслужившие сотни дней резервистской службы, не закроют глаза на автоматическое освобождение от призыва десятков тысяч мужчин призывного возраста.

Кроме того, из-за решения БАГАЦа и отсутствия государственного бюджета на 2025 год сложилась ситуация, при которой финансирование йешив существенно сократилось, а в случае роспуска Кнессета эта ситуация грозит затянуться как минимум до конца года (выборы, формирование коалиции и принятие госбюджета), и не факт, что в ней у ультраортодоксальных партий будет такое же влияние.

Поэтому, когда за четыре недели до крайней даты утверждения госбюджета правительство собралось для голосования по распределению коалиционных денег, голоса "харедим", воспринимающих себя заложниками светского государства, разделились: большинство депутатов "Яадут а-Тора" проголосовали за "питы", то есть за продвижение госбюджета, включающее в себя выделение 1,3 миллиарда шекелей йешивам и нескольких сотен миллионов шекелей другим ультраортодоксальным структурам, а единственным проголосовавшим за "воду", то есть за блокирование госбюджета до урегулирования вопроса призыва, оказался министр строительства Ицхак Гольдкнопф.

Ухода Гольдкнопфа из правительства – пусть он и представляет самый богатый, Гурский, хасидский двор – недостаточно для развала коалиции, поэтому шансы на проведение госбюджета до конца марта несколько повысились.

Стоит отметить, что возмущение Гольдкнопфа и его советника Моти Бабчика, самого влиятельного "гешефт-махера" Гурского двора, вызвала и продвигаемая министром финансов Бецалелем Смотричем инициатива, согласно которой "коалиционные деньги", выделявшиеся десять лет подряд, на 11-й год автоматически входят в базу госбюджета. Под это определение подпадают практически все проекты, близкие сердцу религиозного сионизма, тогда как значительная часть "коалиционных денег" ультраортодоксов в его рамки не проходит – ШАС и "Яадут а-Тора" не были представлены в третьем правительстве Нетаниягу (2013-2015) и в правительстве Беннета-Лапита (2021-2022).

Учить ИИ

За последние два года, после запуска первой публичной версии ChatGPT, технологии искусственного интеллекта быстро проникают во все сферы нашей жизни, от медицины и обороны до обслуживания клиентов и ведения бухгалтерии.

Но скажу очевидное – ИИ это инструмент, правильному пользованию которым нужно учиться, чтобы понимать его преимущества, ограничения и слабые места, и чем шире он проникает в нашу жизнь, тем острее необходимость в организации такого обучения. Причем я говорю даже не о школах, потому что это само собой разумеется, а о тех, кто родился еще в XX веке. Как совершенно справедливо отметила на прошедшем на этой неделе в Кнессете обсуждении последствий внедрения ИИ-технологий для рынка труда партнер венчурного фонда "Таль Венчурс" Мирьям Штильман, "очень скоро человек, не умеющий пользоваться ИИ, уподобится человеку, не умеющему пользоваться компьютером".

Очень хорошо этот тезис демонстрируют имевшие место за последние несколько дней четыре случая, привлекшие внимание СМИ к проникновению ИИ-технологий в израильскую систему правосудия.

Сразу скажу, что Израиль в этом плане отстает от родины ИИ, США, где выдуманные первой версией ChatGPT судебные прецеденты фиксировались уже в 2023 году. До израильских адвокатов новинка дошла на полтора года позже. С разницей в неделю в Высший суд справедливости были поданы две петиции, содержащие большое количество отсылок на судебные прецеденты, реальность которых составлявшие их адвокаты не удосужились проверить. И если в первый раз судьи пожалели адвоката и отправили ее переделывать петицию, то во второй раз просто отклонили иск и возложили на истцов судебные расходы с предупреждением, что в следующий раз могут оштрафовать адвокатов.

О еще двух случаях, но уже в мировых судах Иерусалима и Ноф а-Галиля, стало известно после того, как коллегия адвокатов начала дисциплинарные процедуры против двух адвокатов, и объявила о намерении опубликовать подробные правила пользования ИИ-технологиями. Возможно и тут коллегии стоит не ограничиваться регламентацией, а организовать программу обучения.

Плотнее и выше

Население Израиля (пока что с учетом нелегалов) достигло 10 миллионов человек. Согласно прогнозам, через 15 лет нас будет уже 13 миллионов. Поэтому, учитывая ограниченные земельные ресурсы, не стоит удивляться, что политика градостроительного планирования в Израиле в последние годы все жестче уходит в сторону увеличения плотности застройки и снимает ограничения на высотность зданий.

Так, на этой неделе окружная комиссия Центрального округа по проектированию и строительству отклонила поданный ей на рассмотрение в декабре 2024 года проект строительства нового квартала в Од а-Шароне, как "недостаточно плотный". На бывших сельскохозяйственных землях площадью 1,3 кв.км предлагалось построить 4217 единиц жилья, а также промышленные, офисные и торговые площади. В итоге члены комиссии пришли к выводу, что он не соответствует рекомендуемым требованиям плотности населения, и предусматривает строительство недостаточного количества малогабаритных квартир.

Уплотнению населения способствуют и процессы городской реновации и строительства систем общественного транспорта в Гуш-Дане и в Иерусалиме. Так, согласно государственному управлению городской реновации, в последние полгода столица вышла в лидеры по количеству жилья, продвигаемого в рамках проектов "Расселение-Застройка". Причем средняя этажность проектов, которые придут на смену старым четырехэтажкам, составляет 27 этажей. К слову, этот процесс влияет на перераспределение ультраортодоксального населения столицы, предпочитающего здания не выше 8 этажей.

На прошлой неделе Тель-Авивская окружная комиссия по проектированию и застройке утвердила новый генеральный план Тель-Авива-Яффо, в котором максимальная этажность зданий увеличена до 120 этажей для небоскребов, которые будут располагаться в районе станций будущего метрополитена.