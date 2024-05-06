x
06 мая 2024
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2024
|
06 мая 2024
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Минэнерго отложил на два месяца обсуждение подорожания воды

время публикации: 06 мая 2024 г., 22:22 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 22:22
Минэнерго отложил на два месяца обсуждение подорожания воды
Flash90. Фото: Ш.Леопольд

Министр энергетики Эли Коэн принял решение отложить на два месяца слушания Управления водных ресурсов, на которых должен был быть определен размер повышения тарифов на воду.

Согласно оценкам экспертов, в рамках формулы индексации 1 июля тарифы должны были вырасти на 8%, поскольку, согласно закону, они должны отражать реальную стоимость поставки воды потребителю.

Коэн потребовал от Управления водных ресурсов изыскать способы, чтобы смягчить подорожание.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 декабря 2023

Управление водных ресурсов повысило тариф на воду на 0,73%
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 июня 2023

Управление водных ресурсов повысило тарифы для частного потребителя на 3,08%