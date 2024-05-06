Минэнерго отложил на два месяца обсуждение подорожания воды
время публикации: 06 мая 2024 г., 22:22 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 22:22
Министр энергетики Эли Коэн принял решение отложить на два месяца слушания Управления водных ресурсов, на которых должен был быть определен размер повышения тарифов на воду.
Согласно оценкам экспертов, в рамках формулы индексации 1 июля тарифы должны были вырасти на 8%, поскольку, согласно закону, они должны отражать реальную стоимость поставки воды потребителю.
Коэн потребовал от Управления водных ресурсов изыскать способы, чтобы смягчить подорожание.