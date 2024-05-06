Минэнерго отложил на два месяца обсуждение подорожания воды

Министр энергетики Эли Коэн принял решение отложить на два месяца слушания Управления водных ресурсов, на которых должен был быть определен размер повышения тарифов на воду.

Согласно оценкам экспертов, в рамках формулы индексации 1 июля тарифы должны были вырасти на 8%, поскольку, согласно закону, они должны отражать реальную стоимость поставки воды потребителю.

Коэн потребовал от Управления водных ресурсов изыскать способы, чтобы смягчить подорожание.