"Бургер Кинг" расплатится за "кошерный" чизбургер бесплатными порциями для солдат

Израильская сеть быстрого питания "Бургер Кинг" достигла внесудебного соглашения об отзыве представительского иска, поданного против нее в 2022 году.

Согласно иску, религиозный клиент, посетивший отделение сети в Од а-Шароне, на стене которого было указано, что он кошерный. Клиент заказал порцию чизбургера, который, согласно рекламе, представлял собой инновацию – гамбургер с продуктом, который выглядел как сыр, имел вкус сыра, но при этом был кошерным.

После того как он начал есть гамбургер, выяснилось, что это действительно был сыр, а не альтернативный кошерный продукт, и только тогда он узнал, что филиал не является кошерным.

По итогам внесудебных переговоров истец получит 9600 компенсации плюс покрытие гонорара адвокатов. Сеть исправила указатели о кошерности и предоставит военнослужащим ЦАХАЛа 8727 бесплатных порций в кошерных филиалах сети на общую сумму 480 тысяч шекелей.