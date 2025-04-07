Подписано соглашение о доставке в Израиль рабочих из Малави

Заместитель министра иностранных дел Шарен Хаскель ("Ликуд") подписала соглашение о доставке трудовых мигрантов из Малави в Израиль во время своего визита в эту африканскую страну.

"Соглашение представляет собой значительный шаг на пути к укреплению отношений между странами, – заявили в израильском МИДе.

Предполагается, что рабочие из Малави будут трудоустроены в таких секторах как сельское хозяйство и уход за пожилыми и больными людьми.

Отметим, что английский является одним из официальных языков в Малави. Население этой страны – более 21 миллиона человек.