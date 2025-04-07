x
07 апреля 2025
|
последняя новость: 17:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 апреля 2025
|
07 апреля 2025
|
последняя новость: 17:20
07 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Подписано соглашение о доставке в Израиль рабочих из Малави

Сельское хозяйство
Рынок труда
Международные соглашения
Африка
время публикации: 07 апреля 2025 г., 16:23 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 16:28
Заместитель министра иностранных дел Шарен Хаскель ("Ликуд")
Yonatan Sindel/Flash90

Заместитель министра иностранных дел Шарен Хаскель ("Ликуд") подписала соглашение о доставке трудовых мигрантов из Малави в Израиль во время своего визита в эту африканскую страну.

"Соглашение представляет собой значительный шаг на пути к укреплению отношений между странами, – заявили в израильском МИДе.

Предполагается, что рабочие из Малави будут трудоустроены в таких секторах как сельское хозяйство и уход за пожилыми и больными людьми.

Отметим, что английский является одним из официальных языков в Малави. Население этой страны – более 21 миллиона человек.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook