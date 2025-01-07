"Сохнут" создает ссудный фонд для туристических бизнесов севера
время публикации: 07 января 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 09:22
Еврейское агентство ("Сохнут") совместно с бизнесменами Уди Энджелом и Иданом Офером объявили о создании специального фонда, который будет предоставлять льготные кредиты туристическим бизнесам севера Израиля.
В рамках фонда можно будет получить ссуду в размере до 650 тысяч шекелей под ставку Prime + 0,5%, с выплатой в течение 7 лет.
Обслуживать ссуды будет банк "Апоалим".