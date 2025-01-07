x
07 января 2025
|
последняя новость: 10:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2025
|
07 января 2025
|
последняя новость: 10:26
07 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Сохнут" создает ссудный фонд для туристических бизнесов севера

Война с "Хизбаллой"
Туризм
время публикации: 07 января 2025 г., 09:22 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 09:22
"Сохнут" создает ссудный фонд для туристических бизнесов севера
Yonatan Sindel/Flash90

Еврейское агентство ("Сохнут") совместно с бизнесменами Уди Энджелом и Иданом Офером объявили о создании специального фонда, который будет предоставлять льготные кредиты туристическим бизнесам севера Израиля.

В рамках фонда можно будет получить ссуду в размере до 650 тысяч шекелей под ставку Prime + 0,5%, с выплатой в течение 7 лет.

Обслуживать ссуды будет банк "Апоалим".

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook