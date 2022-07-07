Рост цен на электричество и бензин, удорожание ипотеки, увольнения в хайтеке. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров за неделю, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Учитывая панические заголовки последних дней в израильских СМИ, посвященные грядущему росту цен на электричество, начну с одного факта: с 16 мая 2013 года и до 1 февраля 2015 года тариф на электричество для домашних потребителей составлял 63,76 агоры за киловатт/час (с учетом НДС). Тогда Израиль зависел от импорта газа из Египта. На сегодняшний день, даже если текущий тариф будет повышен на 15%, как говорят самые пессимистичные прогнозы, он будет составлять около 62 агорот за квт/ч. Однако скорее всего Управление электроэнергии смягчит повышение цен сейчас, компенсировав его менее значительным снижением тарифов, когда мировые цены на уголь вернутся к вменяемым показателям, или же когда Израиль завершит наконец замену турбин, работающих на угле, на газовые турбины.

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Именно сохранившаяся зависимость Израиля от угля и стала причиной подорожания. По данным Кнессета, если бы программа замены турбин выполнялась по графику, уже месяц назад была бы завершена замена одной из турбин на электростанции в Хадере, что сэкономило бы 4% подорожания тарифов из тех 15%, на которые они должны вырасти, если следовать формуле ценообразования.

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В "Хеврат Хашмаль" винят коронавирус, задержавший поставку новых турбин, и американского поставщика, отозвавшего из-за неполадок части уже поставленной турбины. В итоге замена двух турбин в Хадере планируется на 2023 год, а четырех турбин в Ашкелоне – на 2025 год. После этого израильские электростанции на угле работать не будут и рынок электроэнергии будет зависеть только от долгосрочных контрактов на поставку газа из израильских месторождений и от "зеленых" источников электроэнергии. Однако до тех пор еще три с половиной года на долю угля будет приходиться около 20-25% выработки электричества в стране, и за это приходится платить. Утешиться можно в основном тем, что для стран Европы, поставивших себя в зависимость от поставок российских энергоносителей, слезание с этой иглы обходится гораздо дороже.

Параллельно в Израиле, как и во всем мире, растут цены на бензин (к слову, если тенденция последней недели сохранится до конца месяца, то в августе нас ждет понижение).

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Второй или, даже, первой причиной панических заголовков стало решение Банка Израиля в третий раз подряд повысить учетную ставку, причем сразу на 0,5%, доведя ее до 1,25%, и обещание повысить ее до 2,75% в течение года. Опять же, обратившись к таблицам Банка Израиля, можно вспомнить, что Израиль проходил волну повышения ставки в 2009-2011 годах, когда она с 0,5% выросла до 3,3%, и в этом нет ничего экстраординарного. Скорость повышения ставки на сей раз объясняется в основном тем, что наш центробанк сильно затянул с началом фазы повышения ставки, и теперь вынужден нагонять отставание. Заодно в Банке Израиля отложили розовые очки и повысили прогноз инфляции к концу года с 1,6% до 3,6%, а затем – до 4,5%, что более соответствует действительности. Основная цель повышения учетной ставки – притормозить ту часть инфляционных процессов, которая связана с местной экономической деятельностью, поскольку с внешними факторами Израиль мало что может поделать.

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Газетные заголовки делают упор на повышении платежей по ипотеке, подчеркивая, что средний платеж по ипотеке вырос за эти три месяца на 200 шекелей и заплатят лишние 30-40 тысяч шекелей на протяжении существования ипотеки. Первое утверждение – верно, второе – спорно, поскольку является попыткой спрогнозировать, что будет через 15-30 лет. Никто не даст гарантию того, что учетная ставка не снизится через два-три года обратно в направлении нуля или не вырастет до 5%, а не установится в районе 3%.

По данным центробанка, только 24% ипотек защищены от каких-либо колебаний, поскольку взяты под постоянный процент без привязки к валюте или к инфляции. Все остальные ссуды в последние месяцы подорожали, будь то из-за инфляции, из-за падения курса шекеля, или из-за повышения учетной ставки.

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Тем, кто брал ипотеку в начале года, и две трети ее суммы привязал к ставке Prime, придется туже, чем тем, кто брал ипотеку годом ранее и мог взять под Prime только треть ссуды. Особенно если они устанавливали размер месячного возврата на пределе своих возможностей. Впрочем, израильтян это, похоже, не останавливает – в мае, то есть уже после начала повышения учетной ставки, были взяты ипотечные ссуды на 12 миллиардов шекелей, больше, чем в любом другом месяце последнего года, за исключением декабря 2021 года и марта 2022 года. По словам банкиров, в июне начнется определенное замедление на рынке, однако насколько оно будет существенным и долгосрочным, пока не ясно.

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Третьей горячей темой остаются увольнения в хайтеке. Если до сих пор это был удел малых стартапов, не успевших мобилизовать капитал, и отдельных НИОКР-центров, работа которых не была связана с основной деятельностью материнских корпораций, то на этой неделе настала очередь "единорогов". eToro, Bizzabo, Verbit, Lightricks – компании, у которых достаточно наличных. Однако и в данном случае пока стоит говорить о коррекции, а не о кризисе. Быстрорастущее "стадо" израильских "единорогов", мобилизовавших в 2020-2021 годах достаточно средств, в борьбе с глобальными корпорациями нанимало работников с запасом, не жалея денег на бонусы и корпоративные мероприятия. Сейчас, когда возможности мобилизации капитала сократились, а инвесторы требуют роста прибыльности, эти "единороги" начинают сосредотачиваться на наиболее доходных и перспективных разработках, и в худшем случае увольняя тот самый "запас".

Пока что это не отразилось на рынке занятости – количество свободных вакансий в хайтеке все еще существенно превышает количество увольняемых. Зато смена ситуации нашла отражение в снижении средней зарплаты в хайтеке на 8% с 30 до 27,7 тысяч шекелей. Это все еще в 2,5 раза выше средней зарплаты по стране, однако тенденция свидетельствует, что вышедшая за рамки разумного гонка зарплат, характеризовавшая отрасль последние два года, затормозила.

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И напоследок – в последний день работы Кнессета 24-го созыва правительство и фермеры сообщили о победе в борьбе за будущее израильского сельского хозяйства. При этом каждая сторона представляла эту победу по-разному. В минфине подчеркивали снижение большинства пошлин до 10%, включение в договоренности снижения пошлин на мед и оливковое масло, а также изменение постановлений о защите растений, в фермерском лобби – увеличение в 2-9 раз прямых дотаций фермерам (в зависимости от типа хозяйства и географического месторасположения), увеличение квот на иностранных рабочих, сохранение достаточно высоких пошлин на огурцы, помидоры, перец, картофель, персики и ряд других ведущих сортов овощей и фруктов, а также сохранение постановлений о защите растений. Как можно видеть, обе стороны пошли на уступки, однако ключевой фактор, который определит, принесет ли реформа результат в виде увеличения импорта, расширения ассортимента и снижения цен, обе стороны интерпретировали с точностью до наоборот. Поскольку договоренности еще не оформлены в официальный документ, сказать, кто из сторон прав, затруднительно. Пока что можно лишь говорить, что реформа действительно стронулась с места, но получит ли она достаточно ускорения, чтобы преодолеть инерцию, или же израильское кладбище реформ пополнится еще одним надгробием?