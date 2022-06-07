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    Экономика

    "Калькалист": репатрианты последней волны из России перевели в израильские банки миллиард шекелей

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    Nati Shohat/Flash90

    Согласно данным, опубликованным газетой "Калькалист", волна репатриантов из России, начавшаяся после вторжения российских войск в Украину (24.02.2022) и введения антироссийских санкций, привела к выводу на счета в израильских банках активов на один миллиард шекелей.

    Активы еще на один миллиард шекелей находятся в процессе перевода в Израиль, сообщает журналистка Софи Шульман, отмечая, что речь идет не только о личных средствах репатриантов, но и о деньгах инвестиционных фондов и компаний, перебирающихся в Израиль целиком.

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    Цитируя адвокатские фирмы, занимающиеся оказанием помощи в переводе средств, Шульман пишет, что владельцы активов еще на 10 миллиардов шекелей хотят перевести их в Израиль, однако сталкиваются с неготовностью израильских банков и фондов даже проверять происхождение денег.

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    Согласно статье, в последние недели израильские банки "немного успокоились и сформировали процедуры, позволяющие открыть счет и доказать легальность происхождения денег", однако отсутствие четких инструкций Банка Израиля, который до сих пор молчит по данному поводу, существенно осложняет ситуацию.

    Напомним, что, согласно последним данным МВД, с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, в Израиль прибыли около 5 тысяч репатриантов из России. Редакция NEWSru.co.il неоднократно получала жалобы репатриантов на проблемы с оформлением счетов и на нежелание израильских банков иметь дело с переводами денег из России, даже если речь идет о незначительных суммах. При этом официально пресс-службы банков утверждали, что нет никаких ограничений на вывод средств из России, за исключением соблюдения режима международных санкций и стандартных требований закона о борьбе с отмыванием капитала.

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