США не будут покупать Bitcoin, а ограничатся сохранением конфискованных

На рынке криптовалют вчера произошел неожиданный обвал после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, воплощающий в жизнь идею долгожданного стратегического резерва биткоинов, но не так, как мечтали инвесторы.

"Биткоин часто называют "цифровым золотом" из-за его ограниченного объема и надежности, – говорится в тексте указа. – Поскольку объем биткоина фиксирован, есть стратегическое преимущество в том, чтобы быть в числе первых государств, создавших стратегический резерв биткоинов".

Согласно новой политике, биткоины, конфискованные в рамках уголовных и гражданских дел о конфискации имущества, будут переводиться в резерв. В отличие от прежней практики, эти активы не будут продаваться, а станут частью долгосрочной финансовой стратегии страны, сообщает "Голос Америки".

Президент Трамп ранее обещал сделать США "криптостолицей мира", подчеркивая необходимость использования цифровых активов для обеспечения экономического роста и технологического лидерства.

Указ появился накануне "криптосаммита" с участием отраслевых лидеров, который Трамп проведет в пятницу.