Финансовая комиссия Кнессета утвердила приватизацию "Почты Израиля": "Молимся, что это поможет"

Финансовая комиссия Кнессета под председательством Моше Гафни утвердила во вторник, 7 мая, проект приватизации государственной Почты Израиля – "Доар Исраэль".

Комментируя это решение, Моше Гафни заявил: "Долгие годы мы получаем огромное количество жалоб на провальную работу почты, на чудовищный уровень услуг, который только ухудшается. Рассмотрев все аспекты, я понял, что речь идет о ситуации, когда более 4000 сотрудников почты не получат свои зарплаты. Так что остался единственный выход, и все мы молимся, что это поможет".

Напомним, в январе текущего года процесс приватизации Почты Израиля вышел на финишную прямую: девять компаний внесли залог в размере 3 миллиона шекелей и получили доступ к финансовой информации Почты и возможность встречаться с руководящими сотрудниками Почты.

Среди тех, кто намерен участвовать в борьбе за Почтовую компанию и принадлежащий ей Почтовый банк – компании "Делек Исраэль", "Африка Исраэль", фонды "Фортиссимо" и APAX, а также консорциумы "Мильгам"-"Феникс", "Ньюфарм"-"Дан" и "Оверсиз Коммерс"-"Эмилия Питуах"-"Экслот".

У внесших залог было три месяца, чтобы определиться, будут ли они делать обязывающее предложение, увеличивая залог до 30 миллионов шекелей, или выйдут из процесса. Ожидается, что победитель тендера будет объявлен в мае-июне 2024 года.