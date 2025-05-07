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Экономика

Обращение к госконтролеру: почему пустуют сотни квартир социального жилья

Недвижимость
Социальные проблемы
Госконтролер
время публикации: 07 мая 2025 г., 12:54 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 12:54
Обращение к госконтролеру: почему пустуют сотни квартир социального жилья
Miriam Alster/Flash90.

Сотни квартир из фонда социального жилья, принадлежащие министерству строительства, пустуют. Об этом говорится в обращении общественного активиста Алекса Тенцера к государственному контролеру.

В обращении с требованием начать расследование против министерства строительства и министра Ицхака Гольдкнопфа, говорится о том, что более 33 тысяч израильтян ожидают своей очереди на социальное жилье. В то же время сотни квартир пустуют, некоторые из них уже много лет.

Согласно опубликованным данным, начиная с 7 октября 2023 года число пустых квартир выросло с 209 до 383, из них 368 признаны приемлемыми для проживания.

Речь идет о квартирах в Тель-Авиве, Хайфе, Кфар-Йоне, Мигдаль а-Эмеке, Зихрон Яакове, Цфате, Беэр-Шеве, Афуле и Ноф а-Галиль.

В своем обращении Тенцер просит государственного контролера проверить распределение бюджетов, данные по заселению квартир, а также причины того, что до сих пор не использован имеющийся фонд жилья.

Экономика
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