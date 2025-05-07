Обращение к госконтролеру: почему пустуют сотни квартир социального жилья

Сотни квартир из фонда социального жилья, принадлежащие министерству строительства, пустуют. Об этом говорится в обращении общественного активиста Алекса Тенцера к государственному контролеру.

В обращении с требованием начать расследование против министерства строительства и министра Ицхака Гольдкнопфа, говорится о том, что более 33 тысяч израильтян ожидают своей очереди на социальное жилье. В то же время сотни квартир пустуют, некоторые из них уже много лет.

Согласно опубликованным данным, начиная с 7 октября 2023 года число пустых квартир выросло с 209 до 383, из них 368 признаны приемлемыми для проживания.

Речь идет о квартирах в Тель-Авиве, Хайфе, Кфар-Йоне, Мигдаль а-Эмеке, Зихрон Яакове, Цфате, Беэр-Шеве, Афуле и Ноф а-Галиль.

В своем обращении Тенцер просит государственного контролера проверить распределение бюджетов, данные по заселению квартир, а также причины того, что до сих пор не использован имеющийся фонд жилья.