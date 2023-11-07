Bloomberg: США оплатят Израилю 25 батарей "Железного купола"

Агентство Bloomberg сообщает, что пакет помощи Израилю в размере 14 миллиардов долларов, который находится в процессе утверждения Конгрессом США, включает в себя строительство 100 пусковых установок для системы ПРО "Железный купол" и значительное количество противоракет "Тамир" к ним.

В батарею "Железного купола" входят 3-4 установки, каждая из которых способна выпускать одновременно до 20 противоракет. Таким образом речь идет о финансировании строительства 25 новых батарей, больше, чем у Израиля есть на данный момент (по разным оценкам от 10 до 17. Прим. ред.).

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Однако в материале отмечается, что часть новых пусковых установок будет строиться вместо старых, а не в дополнение к ним, так что реально количество батарей "Железного купола" увеличится приблизительно вдвое.

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Также следует отметить, что часть элементов системы производится в Израиле на мощностях концерна "Рафаэль", а часть – на заводах RTX и P&W в США.

Помимо "Железного купола", будут закуплены также 650 противоракет для системы ПРО "Праща Давида".

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Общие расходы на закупку ПРО составят 4 миллиарда долларов.