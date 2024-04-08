Отчет ООН: Газе нанесен ущерб в 97% ВВП палестинских территорий

Согласно отчету, подготовленному ООН и Всемирным банком, ущерб, нанесенный сектору Газы в результате военных действий между Израилем и ХАМАСом, составил 18,5 миллиардов долларов, что составляет 97% от суммарного ВВП Западного берега и сектора Газы в 2022 году.

72% от этой суммы – ущерб жилому фонду, 9% – торговле, промышленности и сфере услуг, 3,4% – сельскому хозяйству, 3% – здравоохранению, 2,7 – водоснабжению и канализации, отмечает агентство Maan.

В результате бомбардировок и обстрелов в Газе находится около 26 миллионов тонн строительного мусора. Согласно отчету, его вывоз замет годы. 75% населения стали беженцами, около миллиона лишилось жилья.

Война нанесла значительный ущерб душевному здоровью населения, особенно женщинам, старикам и детям. Уничтожено 84% медицинских учреждений, рухнула система образования. Нет постоянной доставки электричества, не работает водное хозяйство.