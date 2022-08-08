Оценки стоимости боевых действий "На заре": 140-200 миллионов шекелей в день

Точная стоимость боевых действий в секторе Газы в рамках операции "На заре" на текущий момент еще неизвестна, однако, согласно первичным оценкам, день военных действий обошелся государству дороже, чем день "Стража стен" год назад.

Оценка стоимости "Стража стен" составила в итоге 120 миллионов шекелей в сутки, тогда как оценки операции "На заре" находятся в диапазоне от 140 до 200 миллионов шекелей.

Среди факторов подорожания указываются инфляция, дополнительные расходы на обеспечение мер безопасности внутри страны, а также использование новых дорогостоящих технологий, которые год назад в боевой обстановке еще не использовались.

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В любом случае, в министерстве финансов дали понять, что, в отличие от "Стража стен", все расходы на новую операцию будут покрыты из бюджета министерства обороны, точно так же, как это было два года назад после операции "Черный пояс". За "Страж стен" министерство финансов перевело министерству обороны 1,4 миллиарда шекелей, остальные расходы были покрыты из бюджета минобороны.