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    Экономика

    Минздрав приказал больничным кассам не подчиняться решениям минфина касательно страхования по уходу

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    Минздрав приказал больничным кассам не подчиняться решениям минфина касательно страхования по уходу
    Tomer Neuberg/Flash90

    Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар-Симантов направил руководству больничных касс письмо, в котором запретил им подчиняться решению управления по надзору за рынком страхования касательно сокращения выплат по страховкам на случай патронажного ухода.

    В письме, в качестве адресата которого указан также директор ответственного за рынок страхования Амит Галь, Бар-Симантов подчеркивает, что не допустит каких-либо односторонних шагов, нарушающих права застрахованных.

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    Он также отмечает, что решение увеличить время ожидания начала получения страховки с 60 до 180 дней приведет к резкому росту нагрузки на больницы, поскольку семьи, которые не смогут самостоятельно обеспечивать полгода ухода за нуждающимся в уходе, в ожидании начала получения страховых выплат будут настаивать на госпитализации.

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    Напомним, что, помимо увеличения срока ожидания начала выплат, планируется сокращение выплат на 600 шекелей в месяц.

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    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 1 Августа 2023
    Выплаты по страховым полисам патронажного ухода от больничных касс уменьшатся на 600 шекелей в месяц
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