x
08 августа 2024
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2024
|
08 августа 2024
|
последняя новость: 09:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Банк Израиля потребовал от банков представить план по переводу денег с текущих счетов на депозиты

время публикации: 08 августа 2024 г., 08:14 | последнее обновление: 08 августа 2024 г., 09:03
Банк Израиля потребовал от банков представить план по переводу денег с текущих счетов на депозиты
Yonatan Sindel/Flash90

Инспектор банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили направил на этой неделе банкам письмо с требованием подготовить и представить программу, содержащую практические шаги по переводу денег домохозяйств с текущих счетов на депозиты.

Согласно требованию, уже в следующем месяце каждый банк должен будет представить активные шаги, такие как обзвон клиентов.

Также план должен включать подробное описание ценообразования процентных ставок по депозитам для различных категорий клиентов с целью сокращения разрыва между процентными ставками, получаемыми клиентами из разных сегментов, а также уменьшения разницы в процентных ставках, предлагаемых по различным каналам обслуживания.

Каждый банк должен будет определить, кто будет ответственным за реализацию плана, сколько клиентов, по его оценке, удастся перевести на депозиты, и какова будет стоимость этих шагов для банка.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 июля 2024

Банк "Апоалим" существенно повышает потолок ставки за овердрафт
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 июня 2024

Банк "Дисконт" повышает плату за овердрафт