Банк Израиля потребовал от банков представить план по переводу денег с текущих счетов на депозиты

Инспектор банков в Банке Израиля Дани Хахиашвили направил на этой неделе банкам письмо с требованием подготовить и представить программу, содержащую практические шаги по переводу денег домохозяйств с текущих счетов на депозиты.

Согласно требованию, уже в следующем месяце каждый банк должен будет представить активные шаги, такие как обзвон клиентов.

Также план должен включать подробное описание ценообразования процентных ставок по депозитам для различных категорий клиентов с целью сокращения разрыва между процентными ставками, получаемыми клиентами из разных сегментов, а также уменьшения разницы в процентных ставках, предлагаемых по различным каналам обслуживания.

Каждый банк должен будет определить, кто будет ответственным за реализацию плана, сколько клиентов, по его оценке, удастся перевести на депозиты, и какова будет стоимость этих шагов для банка.