Новые министры финансов Смотрич и Дери: шансы на реформы невелики. Обзор

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Несмотря на то, что после выборов прошло уже больше месяца, в Израиле продолжается переходный период, в который уходящее правительство не имеет реальных полномочий, а новое правительство все еще не сформировано. Коалиционные переговоры заполняют информационное пространство слухами о различных требованиях и назначениях, в том числе имеющих прямое экономическое значение, однако сколько в этих слухах правды, а сколько пробных шаров и политической игры – неизвестно. Даже при том, что большая часть требований членов будущей коалиции озвучена официально, стоит помнить, что любимая игра израильских политиков – "выведи козу".

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Вместе с тем, личности министров финансов нового правительства уже известны, поэтому определенный анализ финансовой и экономической политики правительства сделать можно. Напомню: первую половину каденции министром финансов будет Бецалель Смотрич ("Ционут Датит"), затем его сменит Арье Дери (ШАС).

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Смотрич заявляет о себе как о стороннике свободного рынка, в предвыборной экономической программе его партии прописаны запрет на забастовки в жизнеобеспечивающих структурах, реформа структуры занятости на госслужбе, борьба с бюрократией. Его назначение стало "красной тряпкой" для профсоюзного лидера Арнона Бар-Давида. Однако следует признать, что экономические цели для главы "Ционут Датит" вторичны, и на коалиционных переговорах он действовал как лидер секторальной партии. Среди его требований не было ни одного, связанного с общенациональной экономической политикой.

В то же время, надо отдать должное, в свою прошлую министерскую каденцию в минтрансе Смотрич доказал, что должность нужна ему не только для политической борьбы и "перерезания ленточек". И можно с достаточной степенью уверенности говорить, что он будет стараться проводить в жизнь шаги, соответствующие его мировоззрению. В последние две недели, после того, как стало ясно, что он получит портфель минфина, он проводит встречи с различными специалистами, действующими и бывшими чиновниками, чтобы подготовиться к новой работе. По данным СМИ, он ищет на пост генерального директора человека, имеющего опыт работы как на высших государственных должностях, так и в частном секторе.

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Однако при этом по итогам коалиционных переговоров Смотрич заранее поставил себя в невыгодную ситуацию. Начнем с того, что он согласился на ротацию с политиком, чьи взгляды на экономику противоположны его взглядам. "Это неоптимально, но в политике не всегда получаешь то, чего хочешь. Значит, мне придется работать вдвое быстрее", – таковы его ответы критикам.

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Но простая арифметика в такой ситуации не работает. Во-первых тем, кто хочет торпедировать его инициативы, достаточно будет тянуть время – два года пролетят быстро, а его преемник плавно свернет все, что не вступило в силу, не говоря уже о том, что прошло те или иные стадии утверждения. Напротив, многие из тех, кто готов был бы поддержать его борьбу, не будут браться за нее ровно по той же причине.

Более того, Смотрич сам не высказывает готовности бороться за свои экономические идеалы. "Мои экономические взгляды известны, я сторонник свободного рынка и верю, что, если правительство не будет вмешиваться, будет экономической рост. Если Нетаниягу будет настаивать, мы проверим, как и что можно будет сделать", – заявил Смотрич по поводу обещаний лидера "Ликуда" заморозить цены на электричество, воду и муниципальный налог. "Я буду работать в координации с Дери, чтобы избежать потрясений при ротации. Я поддерживаю его предвыборное обещание раздавать продуктовые карты нуждающимся", – опять же цитата Смотрича по поводу того, как он видит свою каденцию.

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И еще, по условиям коалиционных соглашений, у Дери будет право вето при подготовке закона о регулировании народного хозяйства, ключевого инструмента израильских министров финансов для продвижения экономических реформ. Кроме того, Дери пытается добиться, чтобы бюджеты его министерств (минздрав и МВД) были утверждены заранее в рамках коалиционных переговоров, чтобы у Смотрича не было никаких рычагов давления на него. Не стоит забывать и того, что финансовую комиссию Кнессета, надзирающую за работой минфина, будет возглавлять Моше Гафни ("Яадут а-Тора"), также не являющийся сторонником правых экономических идей.

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Так что вряд ли стоит ожидать от Смотрича серьезных экономических свершений и глубоких реформ, однако будет интересно посмотреть на его противостояние с профсоюзами в вопросе реформ государственной службы.

Что касается второй половины каденции, то Арье Дери никогда раньше не высказывал интереса к экономике, позиционируя себя как "социального" министра и защитника бедных и угнетенных. Если верить слухам, к тому, чтобы требовать минфин, а не привычное министерство внутренних дел, его подтолкнул Биньямин Нетаниягу. В любом случае, за все годы в правительствах Израиля Дери не был замечен в каких-либо существенных реформах. Он был скорее "держателем портфеля", чем активным министром, в основном уделяя внимание распределению бюджетов, а не внесению изменений в работу возглавляемых им ведомств. Не исключено, что вторую половину каденции реальным министром финансов во всем, что будет находиться вне прямых интересов Дери, будет Нетаниягу.