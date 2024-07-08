Финансисты обошли газовщиков и R&D: рейтинг средней зарплаты по профессиям в Израиле

Средняя заработная плата в Израиле составила в апреле 2024 года 13,5 тысяч шекелей, что на 7,3% выше, чем за год до того. Предварительные данные за май, по данным ЦСБ, свидетельствуют о снижении средней заработной платы до 12,9 тысяч шекелей, что на 7,8% больше, чем в мае 2023 года.

Уже из этих данных видно, что средняя зарплата – показатель, подверженный заметным колебаниям из-за сезонных и иных факторов. Однако он полезен для отслеживания долгосрочных тенденций.

Долгое время самые высокие зарплаты в Израиле были у работников так называемых "естественных монополистов" – электрической и водопроводной компаний. Затем им на смену пришли работники хайтека. Текущие данные Центрального статистического бюро свидетельствуют, что теперь лидерами по зарплатам являются финансисты.

Ниже приведен рейтинг секторов экономики по уровню среднего заработка по состоянию на апрель 2024 года. При этом следует помнить, что зарплата генерального директора банка, исчисляющаяся в миллионах, будет заметно повышать среднюю зарплату в сфере финансовых услуг, а зарплаты врачей с большим стажем – среднюю зарплату в сфере здравоохранения. В то же время, в таких отраслях, как общепит или работы по дому, имеется значительное количество работников на неполную ставку, что приводит к снижению показателя средней зарплаты.

Сектор финансовых услуг без учета страховых и пенсионных услуг – 48,9 тысяч работников со средней зарплатой 41,8 тысяч шекелей.

На втором месте – 4,6 тысяч работников сектора полезных ископаемых (в основном - добычи газа) со средней зарплатой 39 тысяч шекелей.

Третье место – у 52,9 тысяч работник сегмента исследований и разработок (R&D) со средней зарплатой 34,4 тысячи шекелей.

На четвертом месте – 84,1 тысячи работников, занятых на производстве аппаратного обеспечения (компьютерного "железа"), электронной и оптической аппаратуры со средней зарплатой 33,3 тысячи шекелей.

213,8 тысяч программистов и представителей других связанных с компьютерами специальностей зарабатывают в среднем 32,7 тысячи шекелей.

6,1 тысяча работников сферы информационных услуг зарабатывают 30,8 тысяч шекелей в среднем.

Бывшие лидеры, 18,3 тысячи работников электрических и водопроводных компаний, занимают только седьмое место со средней зарплатой 28,6 тысяч шекелей.

Средний заработок в секторе производства лекарств, где заняты 10,4 тысячи человек, составляет 25,6 тысяч шекелей.

В сфере переработки нефти и производстве химикатов и т.д. заняты 17,8 тысяч человек со средней зарплатой 24,8 тысяч шекелей.

Замыкает первую десятку сфера производства станков и другого оборудования, 22,8 тысяч работников которой зарабатывают в среднем 23,1 тысячи шекелей.

Средняя зарплата на производстве транспортных средств – 21,7 тысяч шекелей. В сфере воздушного и водного транспорта, его обслуживания и сопутствующих услуг зарабатывают в среднем 20,6 тысяч шекелей.

В сфере связи средняя зарплата 19,7 тысяч шекелей, в сфере общественной администрации, обороны и безопасности – столько же, в сфере страхования и пенсий – 19,1 тысяч шекелей.

Представители сектора профессиональных, научных и технических услуг зарабатывают в среднем 18,5 тысяч шекелей.

Работники муниципальных, общественных органов, национального страхования зарабатывают в среднем 17,8 тысяч шекелей.

Средний заработок в сфере ремонта и установки станков и оборудования – 17,6 тысяч шекелей, а в сфере производства электрического оборудования – 16,4 тысячи шекелей.

Архитекторы и строительные инженеры зарабатывают в среднем 15,7 тысяч шекелей. Заработок в сфере управления офисами и административного консалтинга, занимающей 20-ю строчку рейтинга – 15,6 тысяч шекелей.

На производстве изделий из резины и пластмасс зарабатывают в среднем 15,4 тысячи шекелей. Средняя зарплата в сфере недвижимости – 15,3 тысячи шекелей, а в сфере здравоохранения – 15,2 тысячи шекелей. В оптовой торговле зарабатывают в среднем 15,1 тысячу шекелей. В металлургической промышленности средний заработок – 14,9 тысяч шекелей, в сфере юридических услуг – 14,5 тысяч шекелей.

Далее, по убывающей, в интервале от 14,5 до 12 тысяч шекелей идут сферы транспорта, логистики и курьерского обслуживания, кинематограф/телевидение/радио, гражданские инженеры, канализация и переработка мусора, производство бумаги, реклама и маркетинг, книгоиздательство, туристические агенты и организация экскурсий, строительство, производство продуктов питания.

В интервале от 12 до 10 тысяч шекелей в среднем – бухгалтерия и налоговая консультация, типография, ветеринарные услуги, отельные услуги, ремонт компьютеров и бытовой техники, текстиль и производство одежды, животноводство.

В интервале от 10 до 8 тысяч шекелей в среднем – работа в системе просвещения, культура/развлечения/архивное и библиотечное дело/музеи, фермерство/лесное хозяйство/растениеводство, охрана, обслуживание домов престарелых и т.д., работа членских клубов, профсоюзных организаций и т.д., розничная торговля, офисные услуги.

Менее 8000 шекелей в среднем зарабатывают в сферах управления смешанным фермерским хозяйством, эксплуатации зданий и садоводства, персональных услуг, услуг по трудоустройству, религиозных услуг, "Лото"/"Тото".

Замыкают список секторы общественного питания (185,1 тысяч работников со средней зарплатой 5,5 тысяч шекелей), общественных центров (64,7 тысяч работников МАТНАСов со средней зарплатой 4,7 тысячи шекелей), социальных услуг и патронажного ухода без проживания (4,5 тысяч шекелей), и работ по домашнему хозяйству (3,4 тысячи шекелей).