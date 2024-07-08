x
08 июля 2024
|
последняя новость: 21:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 июля 2024
|
08 июля 2024
|
последняя новость: 21:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений, дав понять, что она останется высокой еще год

время публикации: 08 июля 2024 г., 21:46 | последнее обновление: 08 июля 2024 г., 21:46
Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений и снизил прогноз экономического роста
Flash90

Монетарная комиссия Банка Израиля оставила межбанковскую учетную ставку без изменений на уровне 4,5%. Кроме того, согласно новому прогнозу, через год учетная ставка будет составлять 4,25%, то есть опустится всего на 0,25%.

Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон отметил резкое замедление экономического роста во втором квартале 2024 года.

По словам Ярона, совокупный экономический рост Израиля в 2024-2025 годах будет на 1,3% ниже, чем прогнозировалось еще в апреле. В частности, прогноз на 2024 год снижен с 2% до 1,5%.

Глава центробанка призвал правительство ускорить процесс утверждения госбюджета 2025 года, обеспечив сокращение расходов и повышение налоговых поступлений на общую сумму не менее 30 миллиардов шекелей.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 июня 2024

Центральный банк Швейцарии снизил учетную ставку
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 13 июня 2024

Учетная ставка в США снова без изменений
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 июня 2024

ЕЦБ первым из крупных центробанков перешел к снижению учетной ставки