Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений, дав понять, что она останется высокой еще год

Монетарная комиссия Банка Израиля оставила межбанковскую учетную ставку без изменений на уровне 4,5%. Кроме того, согласно новому прогнозу, через год учетная ставка будет составлять 4,25%, то есть опустится всего на 0,25%.

Председатель Банка Израиля профессор Амир Ярон отметил резкое замедление экономического роста во втором квартале 2024 года.

По словам Ярона, совокупный экономический рост Израиля в 2024-2025 годах будет на 1,3% ниже, чем прогнозировалось еще в апреле. В частности, прогноз на 2024 год снижен с 2% до 1,5%.

Глава центробанка призвал правительство ускорить процесс утверждения госбюджета 2025 года, обеспечив сокращение расходов и повышение налоговых поступлений на общую сумму не менее 30 миллиардов шекелей.