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Экономика

Кнессет продлил до 15 лет срок действия подарочных сертификатов и купонов

Кнессет
Финансы
время публикации: 08 июля 2025 г., 21:42 | последнее обновление: 08 июля 2025 г., 21:42
Кнессет продлил до 15 лет срок действия подарочных сертификатов и купонов
Фото NEWSru.co.il

Экономическая комиссия Кнессета утвердила поправку к постановлениям Закона о платежных услугах, продлевающую срок действия подарочных сертификатов и цифровых купонов на сумму 150 шекелей и более с 5 до 15 лет.

Кроме того, компании-эмитенты должны будут раз в год напоминать клиентам о наличии непотраченных сертификатов и купонов на сумму 20 шекелей и более. Дополнительное напоминание будет присылаться за месяц до истечения срока купона.

Поправка вступит в силу с через полгода и будет распространяться не только на новые, но и на уже выпущенные сертификаты и купоны.

Экономика
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