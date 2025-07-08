Кнессет продлил до 15 лет срок действия подарочных сертификатов и купонов

Экономическая комиссия Кнессета утвердила поправку к постановлениям Закона о платежных услугах, продлевающую срок действия подарочных сертификатов и цифровых купонов на сумму 150 шекелей и более с 5 до 15 лет.

Кроме того, компании-эмитенты должны будут раз в год напоминать клиентам о наличии непотраченных сертификатов и купонов на сумму 20 шекелей и более. Дополнительное напоминание будет присылаться за месяц до истечения срока купона.

Поправка вступит в силу с через полгода и будет распространяться не только на новые, но и на уже выпущенные сертификаты и купоны.