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    Экономика

    Авигдор Либерман объявил о приостановке работы по подготовке госбюджета

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    Авигдор Либерман объявил о приостановке работы по подготовке госбюджета
    Olivier Fitoussi/Flash90

    Министр финансов Авигдор Либерман объявил о временной приостановке работы по подготовке государственного бюджета на 2023 год: "Сначала надо навести порядок. Все должны отвечать за свои действия", - сказал глава НДИ в интервью телеканалу "Кешет".

    В то же время глава минфина отметил, что по его мнению, коалиция просуществует до конца летней сессии Кнессета, и за это время проект бюджета будет утвержден правительством.

    Либерман также прокомментировал голосование по увеличению минимальной зарплаты до 40 шекелей в час, инициированное оппозицией и поддержанное частью депутатов коалиции. По словам Либермана, "с тем же успехом можно предлагать повысить минимальную зарплату до 80 шекелей в час".

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    "Повышение минимальной зарплаты на 30% приведет к скачку инфляции, поскольку работодатели будут вынуждены перекладывать его на конечного потребителя. Это популизм нетто", - заявил министр.

    Как сообщалось ранее, Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект о повышении минимальной заработной платы до 40 шекелей в час. Тот факт, что депутаты от "Аводы" и МЕРЕЦ не голосовали против, а депутаты от РААМ голосовали за законопроект, вызвал гнев, в первую очередь, министра юстиции Гидеона Саара. "Межминистерская комиссия по законодательству постановила, что коалиция голосует против этого законопроекта. То что они сделали, это грубейшее нарушение коалиционной дисциплины", - заявили в окружении Саара.

    На левом фланге коалиции Саара обвиняют в намерении посеять хаос. "Он толкает коалицию к развалу", - заявляют в левых партиях.

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    В коалиции продолжается война всех со всеми. В окружении сменного премьер-министра Яира Лапида резко критикуют депутата Райду Ринауи-Зуаби, обвиняя ее в неблагодарности и неготовности соблюдать достигнутые соглашения.

    Фигурой, привлекающей наибольшее внимание, является в настоящий момент депутат Нир Орбах ("Ямина"). Во второй половине дня в коридорах Кнессета циркулировали слухи о решении Орбаха уйти в оппозицию. Более того, речь шла о том, что вечером 8 июня Орбах проведет пресс-конференцию. Официальные представители депутата заявили, что никакая пресс-конференция не планируется. Однако в политических кругах продолжают утверждать, что Орбах принял решение покинуть коалицию.

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