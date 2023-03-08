Агентство Moody's предупредило, что может снизить кредитный рейтинг Израиля в случае проведения судебной реформы в полном объеме

Международная рейтинговая компания Moody's опубликовала внеочередное коммюнике касательно экономики Израиля, предупредив, что она может отменить свой позитивный прогноз на кредитный рейтинг Израиля, а при определенном развитии событий и взвесить возможность снижения рейтинга.

На текущий момент Израиль имеет рейтинг A1 по шкале Moody's и в апреле 2022 года агентство изменило прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный, что означает возможность повышения рейтинга в обозримом будущем.

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В агентстве отмечают, что не видят угрозы экономике Израиля в краткосрочной перспективе, однако "если судебная реформа будет проведена в полном объеме, предложенные изменения могут существенно ослабить судебную систему, что может негативно повлиять на кредитный рейтинг".

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"Предлагаемые изменения могут также в долгосрочной перспективе представлять угрозу израильской экономике, особенно в том, что касается притока в страну капитала со стороны сектора высоких технологий, нанести ущерб потенциалу экономического роста и увеличить геополитические риски. Если судебная реформа в значительной степени подорвет привлекательность Израиля для инвесторов, мы можем пересмотреть нашу оценку экономической мощи Израиля", – говорится в коммюнике.

Напомним, что на данный момент Израиль имеет рейтинг A1 с позитивным прогнозом по версии Moody's, А+ с нейтральным прогнозом по версии Fitch (подтвержден на прошлой неделе с предупреждением по поводу угрозы независимости Банка Израиля), и AA- с нейтральным прогнозом по версии S&P.