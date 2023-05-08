Банк Израиля опубликовал список документов, необходимых репатриантам для перевода денег из-за границы

Банк Израиля и Объединение банков опубликовали базовый список документов, которые требуются репатрианту для перевода денег из-за границы на счет в Израиле в различных обстоятельствах в зависимости от источника денег.

Редакция NEWSru.co.il публикует полный перевод документа.

При этом следует подчеркнуть следующее:

а) Список документов призван облегчить делопроизводство в вопросах перевода денег из-за границы на счета в израильских банках.

б) Это только базовый список рекомендованных документов, которые желательно иметь при себе в рамках процедуры по переводу денег. Однако каждый банк может по своему усмотрению потребовать дополнительные документы, имеющие отношение к делу, в зависимости от обстоятельств каждого конкретного случая.

в) Документы должны быть подлинниками.

г) Документы должны быть переведены.

д) Вы можете заранее обратиться в банк, в котором вы ведете счет, за получением дополнительных разъяснений.

е) Рекомендуется уточнить у банка, в котором ведется ваш счет, касательно должностных лиц, которые должны подписать необходимые справки.

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1) Перевод личных средств/накоплений

• Банковские распечатки переводящего, на которых указана личность владельца счета, а также то, что источником средств является реализация инвестиций/накоплений, а не нестандартная операция или существенные поступления на счет от третьих сторон незадолго до или вскоре после даты репатриации.

• В случае, если средства переводятся из страны, не являющейся страной резидентства переводящего – справка от налоговых органов об оплате налогов в стране исхода или справка аудитора/налогового консультанта/адвоката о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства клиента.

• Декларации касательно источника средств и обстоятельств их получения, в том числе, например, справки о снятии денег с пенсионного счета, страховые полисы и т.д.

2) Перевод средств от продажи квартиры на имя репатрианта:

• Договор о продаже – жилая квартира.

• Справка о праве собственности на проданный объект.

• Справка об уплате налогов в стране исхода.

• Банковские распечатки из переводящего банка (включая зачисление средств от покупателя по договору), свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю. В случае опасений, что деньги были получены из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные разъяснения.

• Декларации касательно источника средств и обстоятельств их получения, по мере необходимости, например – данные о покупателе.

3) Перевод средств от продажи автомобиля

• Договор о продаже автомобиля.

• Справка от налоговых органов об оплате налогов в стране исхода или справка аудитора/налогового консультанта/адвоката о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства клиента.

• Банковские распечатки из переводящего банка (включая зачисление средств от покупателя по договору), свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю. В случае опасений, что деньги были получены из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные разъяснения.

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4) Перевод средств, полученных в наследство/в подарок от членов семьи

• Приказ о вступлении в наследство или завещание и приказ об исполнении завещания, с печатью апостиль.

• Свидетельство о смерти.

• Банковские распечатки из переводящего банка, свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю (включая зачисление средств со счета покойного/ой). В случае опасений, что деньги были получены из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные разъяснения.

• Справка от налоговых органов об оплате налогов в стране исхода или справка аудитора/налогового консультанта/адвоката о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства клиента.

5) Перевод личных средств, источником которых является зарплата/дивиденды/премии

• Предъявление справки компании о решении выплаты дивидендов/выплате зарплаты/премии.

• Справка аудитора/адвоката о том, что решение о выплате было принято надлежащим образом.

• В случае выплаты дивидендов, справка о том, что клиент является акционером, с печатью апостиль.

• Банковские распечатки из переводящего банка, свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю (включая зачисление средств со счета компании/плательщика). В случае опасений, что деньги были получены из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные разъяснения.

• Зарплатный лист или справка аудитора о налоговой отчетности в стране исхода в связи с дивидендами/премией/зарплатой, зачисленной на его счет, в качестве обоснования источника средств.