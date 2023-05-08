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    Экономика

    Банк Израиля опубликовал список документов, необходимых репатриантам для перевода денег из-за границы

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    Банк Израиля опубликовал список документов, необходимых репатриантам для перевода денег из-за границы
    Yonatan Sindel/Flash90

    Банк Израиля и Объединение банков опубликовали базовый список документов, которые требуются репатрианту для перевода денег из-за границы на счет в Израиле в различных обстоятельствах в зависимости от источника денег.

    Редакция NEWSru.co.il публикует полный перевод документа.

    При этом следует подчеркнуть следующее:
    а) Список документов призван облегчить делопроизводство в вопросах перевода денег из-за границы на счета в израильских банках.
    б) Это только базовый список рекомендованных документов, которые желательно иметь при себе в рамках процедуры по переводу денег. Однако каждый банк может по своему усмотрению потребовать дополнительные документы, имеющие отношение к делу, в зависимости от обстоятельств каждого конкретного случая.
    в) Документы должны быть подлинниками.
    г) Документы должны быть переведены.
    д) Вы можете заранее обратиться в банк, в котором вы ведете счет, за получением дополнительных разъяснений.
    е) Рекомендуется уточнить у банка, в котором ведется ваш счет, касательно должностных лиц, которые должны подписать необходимые справки.

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    1) Перевод личных средств/накоплений
    • Банковские распечатки переводящего, на которых указана личность владельца счета, а также то, что источником средств является реализация инвестиций/накоплений, а не нестандартная операция или существенные поступления на счет от третьих сторон незадолго до или вскоре после даты репатриации.
    • В случае, если средства переводятся из страны, не являющейся страной резидентства переводящего – справка от налоговых органов об оплате налогов в стране исхода или справка аудитора/налогового консультанта/адвоката о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства клиента.
    • Декларации касательно источника средств и обстоятельств их получения, в том числе, например, справки о снятии денег с пенсионного счета, страховые полисы и т.д.

    2) Перевод средств от продажи квартиры на имя репатрианта:
    • Договор о продаже – жилая квартира.
    • Справка о праве собственности на проданный объект.
    • Справка об уплате налогов в стране исхода.
    • Банковские распечатки из переводящего банка (включая зачисление средств от покупателя по договору), свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю. В случае опасений, что деньги были получены из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные разъяснения.
    • Декларации касательно источника средств и обстоятельств их получения, по мере необходимости, например – данные о покупателе.

    3) Перевод средств от продажи автомобиля
    • Договор о продаже автомобиля.
    • Справка от налоговых органов об оплате налогов в стране исхода или справка аудитора/налогового консультанта/адвоката о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства клиента.
    • Банковские распечатки из переводящего банка (включая зачисление средств от покупателя по договору), свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю. В случае опасений, что деньги были получены из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные разъяснения.

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    4) Перевод средств, полученных в наследство/в подарок от членов семьи
    • Приказ о вступлении в наследство или завещание и приказ об исполнении завещания, с печатью апостиль.
    • Свидетельство о смерти.
    • Банковские распечатки из переводящего банка, свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю (включая зачисление средств со счета покойного/ой). В случае опасений, что деньги были получены из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные разъяснения.
    • Справка от налоговых органов об оплате налогов в стране исхода или справка аудитора/налогового консультанта/адвоката о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства клиента.

    5) Перевод личных средств, источником которых является зарплата/дивиденды/премии
    • Предъявление справки компании о решении выплаты дивидендов/выплате зарплаты/премии.
    • Справка аудитора/адвоката о том, что решение о выплате было принято надлежащим образом.
    • В случае выплаты дивидендов, справка о том, что клиент является акционером, с печатью апостиль.
    • Банковские распечатки из переводящего банка, свидетельствующие, что счет принадлежит клиенту, и подтверждающие его историю (включая зачисление средств со счета компании/плательщика). В случае опасений, что деньги были получены из другого банка, находящегося под санкциями, могут потребоваться дополнительные разъяснения.
    • Зарплатный лист или справка аудитора о налоговой отчетности в стране исхода в связи с дивидендами/премией/зарплатой, зачисленной на его счет, в качестве обоснования источника средств.

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