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Количество предприятий, обратившихся за защитой от кредиторов, выросло с начала войны на 28%

время публикации: 09 апреля 2024 г., 07:03 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 07:03
Количество предприятий, обратившихся за защитой от кредиторов, выросло с начала войны на 28%
AP Photo/Jean-Francois Badias

Согласно данным министерства юстиции Израиля, за первые полгода Войны "Железных мечей" в суды израильскими компаниями было подано 935 ходатайств о предоставлении защиты от кредиторов. Это на 28% больше, чем за аналогичный период в год, предшествовавший войне.

При этом 472 ходатайства были поданы с декабря 2023 года по март 2024 года, что составляет 49% роста по сравнению с аналогичным периодом в год, предшествовавший войне.

В этот период только 29 ходатайств были поданы средними компаниями (на 37% меньше, чем за год до того), все остальные – малые бизнесы.

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