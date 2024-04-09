Количество предприятий, обратившихся за защитой от кредиторов, выросло с начала войны на 28%

Согласно данным министерства юстиции Израиля, за первые полгода Войны "Железных мечей" в суды израильскими компаниями было подано 935 ходатайств о предоставлении защиты от кредиторов. Это на 28% больше, чем за аналогичный период в год, предшествовавший войне.

При этом 472 ходатайства были поданы с декабря 2023 года по март 2024 года, что составляет 49% роста по сравнению с аналогичным периодом в год, предшествовавший войне.

В этот период только 29 ходатайств были поданы средними компаниями (на 37% меньше, чем за год до того), все остальные – малые бизнесы.