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Экономика

Суд возложил на квартировладельцев часть компенсации за гибель строителя

время публикации: 09 апреля 2024 г., 09:11 | последнее обновление: 09 апреля 2024 г., 09:11
Суд возложил на квартировладельцев часть компенсации за гибель строителя
Photo by Olivier Fitoussi/Flash90

Тель-Авивский мировой суд обязал квартировладельцев дома, при строительных работах в котором погиб рабочий, выплатить компенсацию его семье, поскольку выбранный ими строительный подрядчик, на которого работал погибший, не имел лицензии подрядчика.

Инцидент произошел в январе 2017 года во время работ по строительству балконов в доме 30 на улице Йегуда а-Наси в Модиин-Илите.

Помимо государства и самого строительного подрядчика, халатность которого стала причиной гибели рабочего (высотные работы без каски и без средств безопасности), семья погибшего подала в суд на квартировладельцев.

Из пяти квартировладельцев, против которых был подан иск, суд оправдал двоих, которые только дали принципиальное согласие на строительство балконов в доме, но не принимали никакого участия в дальнейшем продвижении проекта. Трое других квартировладельцев были признаны ответственными за выбор подрядчика, не имевшего лицензии, и приговорены к выплате 15% от общей суммы компенсации в размере 1 миллион шекелей, то есть к выплате 50 тысяч шекелей каждый.

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