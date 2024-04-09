Суд возложил на квартировладельцев часть компенсации за гибель строителя

Тель-Авивский мировой суд обязал квартировладельцев дома, при строительных работах в котором погиб рабочий, выплатить компенсацию его семье, поскольку выбранный ими строительный подрядчик, на которого работал погибший, не имел лицензии подрядчика.

Инцидент произошел в январе 2017 года во время работ по строительству балконов в доме 30 на улице Йегуда а-Наси в Модиин-Илите.

Помимо государства и самого строительного подрядчика, халатность которого стала причиной гибели рабочего (высотные работы без каски и без средств безопасности), семья погибшего подала в суд на квартировладельцев.

Из пяти квартировладельцев, против которых был подан иск, суд оправдал двоих, которые только дали принципиальное согласие на строительство балконов в доме, но не принимали никакого участия в дальнейшем продвижении проекта. Трое других квартировладельцев были признаны ответственными за выбор подрядчика, не имевшего лицензии, и приговорены к выплате 15% от общей суммы компенсации в размере 1 миллион шекелей, то есть к выплате 50 тысяч шекелей каждый.