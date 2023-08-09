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    Экономика

    Компания помещений для коворкинга WeWork предупредила о возможном банкротстве

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    Компания помещений для коворкинга WeWork предупредила о возможном банкротстве
    Gili Yaari/Flash90

    Компания WeWork, специализирующаяся на помещениях для коворкинга, опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2023 года, в котором содержится предупреждение аудиторов о возможном прекращении непрерывности деятельности компании, то есть об угрозе банкротства.

    Компания представила также план финансового оздоровления, однако подчеркнула, что он должен быть реализован в течение 12 месяцев, в противном случае компанию ждет банкротство.

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    Согласно отчету, компания обслуживает 610 помещений в 33 странах (включая Израиль). Заполняемость помещений составляет 72% (на 1% меньше, чем год назад), а количество постоянных пользователей сократилось на 3% по сравнению с прошлым годом. Убытки компании за квартал составили 349 миллионов долларов или 21 цент на акцию, что существенно хуже ожиданий аналитиков.

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    Причиной плачевного финансового положения компании, на пике оценивавшейся в 47 миллиардов долларов, является слабость рынка коммерческой недвижимости после пандемии коронавируса и переход многих на удаленную работу.

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