Reuters: Вьетнам отказывается от российских вооружений и хочет строить свою промышленность с помощью Израиля

Вьетнам, входящий в двадцатку крупнейших импортеров вооружений с годовым оборонным бюджетом около 1 миллиард долларов принял стратегическое решение прекратить свою историческую зависимость от российского оружия, сообщает агентство Reuters со ссылкой на военных аналитиков, дипломатов и официальных лиц.

Решение основано на желании развивать собственную оборонную промышленность, а также на стремлении получить современные технологии на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем, в сочетании с давлением стран Запада сократить сотрудничество с Москвой.

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Россию в качестве поставщиков оружия планируется заменить на Европу, соседей по Юго-Восточной Азии (Южную Корею и т.д), Индию, Израиль и США. Кроме того, планируется с помощью Израиля и других партнеров модернизировать собственное производство.

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На фоне этого решения в четверг, 8 декабря, в Ханое открылась первая в истории страны международная выставка вооружений, в которой принимают участие 170 компаний из 30 стран мира, включая Израиль.

Стоит отметить, что Вьетнам в последние годы является одним из крупных покупателей израильской оборонной продукции. Среди преимуществ израильских фирм – способность модернизировать старые российские вооружения и поставлять оружие, сочетающееся с российским (составляющим около 80% вьетнамского арсенала). Кроме того, в отличие от многих других стран-экспортеров, Израиль готов делиться знаниями и строить совместное производство в стране-заказчике, как это происходит с Индией.