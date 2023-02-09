Израиль не готов к землетрясению: проблемы укрепления домов и страховок. Экономический обзор за неделю
Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.
Публикации комментариев международных банков по поводу судебной реформы, конфликт между председателем финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни и председателем Банка Израиля Амиром Яроном, решения и обещания правительства, которые должны были стать основными экономическими новостями минувшей недели, отодвинула на второй план трагедия в Турции и Сирии.
Серия землетрясений, унесших десятки тысяч жизней и сотни тысяч оставившее без крова в самые холодные месяцы, напомнила израильтянам, израильским СМИ и израильским политикам о том, что Израиль также находится в сейсмоопасном регионе, в котором в среднем раз в 100 лет происходит разрушительное землетрясение. Последнее такое землетрясение произошло в 1927 году.
Согласно отчету государственного контролера от 2022 года, в Израиле около 600 тысяч квартир в зданиях более двух этажей, построенных до середины 1980-х годов, когда в стране начали внедряться стандарты сейсмоустойчивого строительства. Из них, по оценке министерства строительства, 36758 квартир в 1871 здании находятся в группе максимального риска. Большинство этих зданий находятся на периферии – в Бейт-Шеане, Кирьят-Шмоне, Цфате, Араде, Эйлате – городах, находящихся в непосредственной близости от Сирийско-Африканского разлома. Инициированная государством в 2005 году программа укрепления зданий от землетрясений ТАМА-38, позволившая укрепить определенную часть старых зданий в центральных районах страны, на периферии оказалась нерентабельной, как и проекты расселения и застройки, а проекты укрепления зданий за государственный счет в период с 2014 по 2020 год позволили укрепить всего 2882 квартиры в 133 зданиях.
В 2022 году правительство приняло решение начать субсидировать проекты расселения и застройки на периферии, однако в первый тендер в четырех городах были включены в общей сложности лишь 446 квартир, а согласование, утверждение и реализация такого проекта занимает от пяти лет и более.
Еще один важный момент – страхование зданий на случай землетрясения. Страховка квартиры, даже у тех, у кого она есть, практически никогда не включает в себя составляющую стоимости земельного участка, а общие территории (лестничные пролеты, подземные паркинги, лифты и т.д.) на случай землетрясения застрахованы только в 1% жилых зданий. Это значит, что компания выплатит жильцам стоимость строительства нетто, без учета разбора завалов, проектирования и периода, который надо будет где-то жить, пока дом будет отстраиваться.
В марте 2022 года директор управления рынка страхования Моше Барекет выдвигал идею обязательного страхования недвижимости, как это делается с автомобилями, однако существенной поддержки эта инициатива не получила.
В Фонде налога на покупку недвижимости, из которого берутся компенсации ущерба имуществу в результате военных действий, на данный момент около 18 миллиардов шекелей. Этот же фонд должен компенсировать и ущерб от землетрясения, только вот оценки ущерба от мощного землетрясения составляют около 90 миллиардов шекелей. Между тем, пока что средства фонда используется в том числе и для борьбы с дороговизной жизни. И еще один интересный момент про страховки – школьная страховка, страхующая школьников практически от всего, не действует в случае землетрясения.
Когда случится землетрясение – не знает никто, оно может быть завтра, а может быть через десятки лет, но исходить надо из того, что времени для минимизации ущерба осталось мало. Укрепление всех домов, построенных до 1980 года, обошлось бы государству приблизительно в 60 миллиардов шекелей, что, разумеется, нереально. Специалисты минстроя просят выделить около 3 миллиардов, чтобы ускорить дотирование проектов расселения и застройки в наиболее проблемных зонах. Такую сумму государство выделить способно, хотя пока при формировании бюджета на 2023-2024 годы никаких упоминаний данной темы не было. Но и выделения средств будет недостаточно без ускорения процессов утверждения и реализации таких проектов. Поэтому параллельно правительство и Кнессет должны продолжать принимать меры по облегчению бюрократии и ускорению необходимых процедур.
Среди других событий недели хочу выделить решение министра финансов Бецалеля Смотрича продлить временный указ об отмене и сокращении пошлин на десятки видов продукции, включая продукты питания, предметы гигиены, двигатели, мебель и т.д., и указ о продлении налоговой льготы жителям Акко, Тверии, Сахнина. Кроме того, на следующей неделе истекает срок указа, позволяющего матерям-одиночкам, получающим алименты от Ведомства национального страхования, получать также пособие по безработице, не лишаясь при этом алиментов. Первый указ был принят предшественником Смотрича Авигдором Либерманом, остальные два – еще Исраэлем Кацем в качестве министра финансов в правительстве Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца. Не в качестве критики Смотрича, но чтобы констатировать ситуацию, нельзя не отметить, что большая часть внешней деятельности министерства финансов на данный момент сводится к продлению действия истекающих указов или же их непродлению с обещанием улучшить ситуацию, когда будет принят государственный бюджет.
На основании указов принимаются важные реформы стоимостью сотни миллионов шекелей (такой была реформа тарифов общественного транспорта Мейрав Михаэли, согласованная с минфином, и такую, на 750 миллионов шекелей, представила без согласования с минфином). И что не менее важно, нередко решения о продлении указов принимаются без реального обсуждения, в последний момент, под давлением, без оценки их эффективности, как это было с указом о дополнительном снижении акциза на бензин.
Пять кругов выборов за три года, в которые также уложилась пандемия, превратили временные указы из средства проверки эффективности отдельных шагов в основной инструмент управления, существенно ослабляющий позиции Кнессета.