The Marker: с начала войны ЦАХАЛ мобилизовал у населения 10000 автомобилей

С 7 октября 2023 года и по сегодняшний день ЦАХАЛ мобилизовал у гражданского населения около 10000 транспортных средств. Об этом рассказал изданию The Marker командир подразделения по мобилизации гражданских средств полковник Хаим Рогатка.

По слова офицера, не все они были в армейском распоряжении одновременно. Так, в начале войны возникла необходимость в машинах для военного раввината, поскольку армия не была готова к похоронам такого числа погибших. Но самые нужные армии автомобили – внедорожники.

Владельцы транспорта получают выплаты, которые для грузовых автомобилей превышают 1000 шекелей в сутки, а если речь идет о бульдозере D-9, составляют 3837 шекеля ежесуточно. 69-летний полковник отмечает: это значительно дешевле, чем держать на всякий случай дополнительный армейский транспорт.

"Чего стоит одна только консервация автомобилей. Парковки тоже стоят денег. А когда грузовик понадобится, окажется, что он не на ходу. Или, скажем, потребовались специальные прицепы для вывоза лошадей из зоны боев в секторе Газы. Армии незачем закупать такое оборудование", – говорит Рогатка, сравнивая мобилизацию автотранспорта с мобилизацией резервистов.

Издание отмечает: для многих бизнесов изъятие автомобиля означает резкое снижение доходов. Те, кто занимается перевозками или ремонтом просто не могут работать без машины. Однако по словам полковника, в первую очередь машины берут в прокатных фирмах и компаниях со значительным транспортным парком.

The Marker напомнил и о знаменитом скетче группы "Бледнолицый следопыт", когда человек, пришедший в армейский пункт возврата мобилизованного у населения автотранспорта постепенно понимает, что его машина полностью раскурочена. На этот раз ситуация другая, отмечается в публикации.