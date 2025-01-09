Секреты оборонного бюджета и статистика по уехавшим из Израиля. Экономический обзор

Где комиссия Нагеля рекомендует искать деньги на увеличение оборонного бюджета, как нас считает ЦСБ и почему Кнессет уступил компьютерам "Битуах Леуми".

Редакция Newsru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Министерство финансов успело утвердить все налоговые меры, которые надо было успеть утвердить до конца налогового года, получило от оппозиции неожиданный подарок в виде 2 миллиардов шекелей неиспользованных расходов за 2024 год (из 4,5 млрд), которые коалиция не успела перераспределить до конца года, и теперь продвигает недостающие шаги по консолидации госбюджета 2025 года в надежде, что вопрос призыва ультраортодоксов (в большей степени) и конфликт с Итамаром Бен-Гвиром (в меньшей степени) как-нибудь утрясутся до конца января, когда голоса депутатов партий ШАС, "Яадут а-Тора" и "Оцма Йегудит" потребуются для утверждения госбюджета.

Однако на этой неделе баталии вокруг госбюджета в медиапространстве затмили другие новости, главной из которых была публикация рекомендаций комиссии Нагеля по формированию оборонного бюджета на ближайшее десятилетие.

Деньги на оборону за счет роста ВВП

109-страничный документ рекомендаций комиссии Нагеля представляет собой достаточно любопытное явление еще до того, как углубляться в его содержание. Отчет опубликован для общественного доступа, однако по соображениям секретности значительную часть отчета занимают таблицы с черными квадратиками или крестиками вместо цифр.

Поэтому для обсуждения доступны только общие цифры и рекомендации комиссии, а также то, что в этих рекомендациях отсутствует.

Исходя из основного сценария, что в 2025 году основные военные действия завершатся, совокупный оборонный бюджет с учетом всех уже утвержденных добавок и рекомендаций комиссии Нагеля, должен составить в 2025 году 123 миллиарда шекелей, вдвое превысив довоенные показатели, после чего в течение шести лет он должен находиться в районе 97-100 миллиардов шекелей, и только к 2033-34 годам снизиться до 84 миллиардов шекелей. Фактически речь идет о возвращении оборонных расходов Израиля, в 2022 году сократившихся до 4,2% от ВВП, к району 6% от ВВП с медленным снижением на протяжении десятилетия.

Причем комиссия выступает против дополнительного повышения налогов или увеличения госдолга, рекомендуя изыскивать дополнительные десятки миллиардов шекелей на укрепление армии за счет обеспечения экономического роста. В рекомендациях особенно подчеркивается важность стабилизации соотношения госдолга к ВВП после резкого скачка последних двух лет, с последующим возвращением к снижению этого показателя. "Если рост ВВП будет более значительным, чем прогнозируется, значительная часть дополнительных оборонных расходов будет обеспечиваться за счет экономического роста", однако при прогнозе в 3,5% роста на протяжении десяти лет (прогноз Банка Израиля), "потребуются сдерживающие фискальные меры". При рекомендации не повышать налоги под сдерживающими фискальными мерами подразумевается сокращение расходов на остальные нужды, то есть сокращение государственных услуг.

Авторы отчета напоминают, что в 2028 году истечет 10-летний договор о военной помощи с США, и подписание нового договора с администрацией президента Дональда Трампа является важной составляющей рекомендаций, а потому переговоры о новом договоре надо начинать уже сейчас.

Что касается распределения оборонного бюджета, правительство уже действует в этом направлении, однако одной из основных рекомендаций комиссии является существенное увеличение расходов на обеспечение независимости в вопросах производства боеприпасов и технологий. Комиссия рекомендует направить в эту сферу 9% добавочного бюджета, чтобы увеличить ее долю в оборонном бюджете с 1% до 6%.

Не менее важным является расширение маневренных подразделений, пополнение запасов и поддержание боевой готовности, в которые предлагается направить 23% бюджетной добавки, чтобы довести долю выделяемых на это ресурсов с 13% до 19%.

Также рекомендуется усилить вложения в противостояние угрозам третьего круга (с упором на Иран, а теперь, как несколько раз подчеркивается в отчете, и на Турцию). Также рекомендуется увеличить бюджетную долю ресурсов, направляемых на защиту границ

Немало слов в отчете посвящено увеличению прозрачности бюджета ЦАХАЛа с целью оптимизации расходов, рекомендациям по освобождению баз в центре страны (опыт показывает, что эти процессы затянутся на годы после завершения мандата комиссии) и т.д.

Что касается кадров, комиссия говорит о необходимости увеличения количества солдат срочной службы, представляющих собой ядро ЦАХАЛа. Один из пунктов говорит о "важности заниматься процессами призыва на срочную службу на всех этапах и совершенствовать их с целью расширения базы призыва, одновременно повышая качество призывников, сокращая отсев и улучшая процессы выявления, сортировки и максимальной реализации потенциала". Также рекомендуется немедленно увеличить срок срочной службы, вернув его к 36 месяцам. Вместе с тем, члены комиссии решили не упоминать в отчете вопрос о призыве ультраортодоксов, ограничившись подчеркиванием важности принципа службы "всех граждан"

Для снижения нагрузки на резервистов и сокращения расходов рекомендуется создать 8000 ставок военнослужащих-контрактников (краткосрочный контракт). А чтобы увеличить количество военнослужащих-контрактников рекомендуется повысить зарплаты в первые годы контракта. Члены комиссии раскритиковали договор "Кахлон-Аялон" от 2016 года по реорганизации контрактной службы, указав, что он был основан на ошибочных предположениях относительно принятия военными решения о продолжении службы, нанес серьезный ущерб уровню кадровых военных, и требует пересмотра.

Здесь мнения членов комиссии разошлись. Четверо входящих в состав комиссии экономистов в качестве "мнения меньшинства" добавили раздел, рекомендующий пересмотреть модель промежуточной пенсии (госпенсии для кадровых военных от демобилизации до достижения пенсионного возраста) и предлагать военным возможность выбрать более высокую текущую зарплату вместо промежуточной пенсии. Также экономисты рекомендуют пересмотреть "надбавки начальника генштаба", присваиваемые старшим офицерам при демобилизации, существенно увеличивая их промежуточную пенсию.

О ЦСБ и любви к круглым цифрам

Центральное статистическое бюро Израиля к новому году торжественно сообщило, что население Израиля наконец превысило круглую цифру в 10 миллионов человек, из которых 7,77 миллиона – евреи и другие, 2,104 миллиона – арабы (включая друзов, черкесов и т.д., и 216 тысяч – проживающие в Израиле иностранцы (иностранные рабочие и, возможно, нелегалы).

А теперь посмотрим такое же сообщение за 2023 год. По состоянию на 31 декабря 2023 года, согласно ЦСБ, в Израиле проживали 7,208 миллионов евреев, 2,08 миллионов арабов и 0,554 миллиона "других" (то есть христиан не из числа арабов и репатриантов, не имеющих этно-религиозной принадлежности). Отдельная сноска говорит, что "население не включает иностранных рабочих и нелегалов", и что "по состоянию на 2022 год количество иностранцев в Израиле составляло 222,5 тысячи".

В отчете о населении Израиля за 2023 год данных по "иностранцам" за этот год нет, однако даже если с учетом войны их количество сократилось на 60 тысяч человек (палестинские рабочие иностранцами не считаются), то все равно получается, что уровень в 10 миллионов человек население страны превысило в 2023 году. Если же "иностранцев" не учитывать, что до 10 миллионов человек Израиль не добрался и в 2024 году.

Основное внимание СМИ привлек резкий рост количества уехавших из Израиля в 2024 году (82,7 тысяч человек по сравнению с 55,1 тысячами в 2023 году и 31-39 тысячами в год в 2010-2022 годах). Во-первых, стоит иметь в виду, что в 2023 году была изменена методология подсчета уехавших, приведшая к тому, что все показатели увеличились где-то на 50-60%, поскольку уехавшим стал считаться человек, пробывший за границей 275 дней в году, включая первые три месяца подряд, а не год. Таким образом, в статистику уехавших были включены израильтяне, проживающие за границей, но приезжающие в Израиль к родственникам время от времени. В результате пересчета задним числом, количество "йордим" в 2020 году выросло с 20,8 тысяч до 38,1 тысяч, а в 2021 году – с 18,2 тысяч до 31,3 тысяч. Во-вторых, данные ЦСБ показывают, что самые большие волны уехавших из страны (после создания государства) были в истории Израиля два раза – сразу после войны Судного дня и после Первой Ливанской войны. Помесячные данные за 2024 год показывают резкий рост количества уехавших начиная с июля, когда под этот статус начали подпадать уехавшие в первые месяцы войны.

Проще исправить закон

Проект "Тевель" по модернизации компьютерной системы Ведомства национального страхования продолжает попадать в новостные анекдоты. Проект, запущенный в 2010 году, в 2017 году был остановлен для проверки, когда выяснилось, что из 38 запланированных модулей сделан только один, а бюджет всего проекта (417 млн шекелей на 10 лет) уже превышен в полтора раза. Тогда новый директор "Битуах Леуми" Меир Шпиглер добился возобновления проекта силами программистов ведомства, заявив, что не может исправить недочеты прошлых лет, однако обязуется "насколько это возможно, обеспечить гражданам максимально качественное обслуживание".

Меир Шпиглер уже руководит Израильской электрической компанией, а проект "Тевель", который должен был быть закончен в 2020 году, к 2025 году еще не закончен, хотя на него потрачено уже 1,5 миллиарда шекелей. Последние новости от конца 2024 года – из 38 запланированных модулей "Тевеля" к тому времени были доделаны 10, еще 9 модулей находились в работе, а 18 модулей было решено отменить. Среди компьютерных систем, которые не получат замены, хотя существуют с 1973 года – системы выплаты пособий по старости, потере кормильца, по безработице, детские пособия и выплаты резервистам.

Теперь к свежему анекдоту на тему: в марте 2024 года Кнессет утвердил закон о повышении налога на здравоохранение с 2025 года, чтобы финансировать расходы на пришедшую в упадок систему душевного здоровья. Изначально минфин предлагал повысить всем налог на 0,15%, однако члены комиссии, желавшие показать заботу о работниках с маленькими зарплатами, внесли изменение, повысив налог на 0,135% для зарабатывающих до 7555 шекелей в месяц, и на 0,165% – налог на каждый шекель сверх этой суммы. Таким образом, нижняя ступень налога на здравоохранения составила 3,235%, а верхняя ступень – 5,165%.

Ближе к концу года директива о внесении соответствующих изменений в расчет налога, взимаемого вместе с взносами на социальное страхование, была передана в "Битуах Леуми", однако в последний момент выяснилось, что реализация закона на компьютерах ведомства невозможна. Тот сегмент компьютерной системы "Битуах Леуми", который отвечает за взимание налога на здравоохранение, умеет работать с дробями не более двух цифр после запятой, то есть с сотыми долями процентной ставки. Третью цифру после запятой внести оказалось невозможно. При этом в "Битуах Леуми" дали понять, что внесение изменений в программу может повлечь за собой значительные сбои, ущерб от которых превысит расходы на изменение закона. В итоге правительство в срочном порядке внесло в Кнессет законопроект об округлении ставок налога до 3,23% и 5,17% соответственно.