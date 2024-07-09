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Экономика

Новая израильская авиакомпания получит свой первый самолет

время публикации: 09 июля 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 14:06
Новая израильская авиакомпания получит свой первый самолет
Wikipedia.org. Фото: Oyoyoy

Новая израильская авиакомпания "Эйр Хайфа" сообщила, что ее первый самолет прибудет в международный аэропорт Хайфы к концу июля.

Турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолёт ATR 72-600 с 72 пассажирскими местами будет обслуживать рейсы в Эйлат и в аэропорты Восточного Средиземноморья.

В последующие месяцы компания получит еще два таких самолета.

На данный момент компания находится на завершающем этапе лицензирования, который должен закончиться в сентябре этого года.

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