Новая израильская авиакомпания получит свой первый самолет

Новая израильская авиакомпания "Эйр Хайфа" сообщила, что ее первый самолет прибудет в международный аэропорт Хайфы к концу июля.

Турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолёт ATR 72-600 с 72 пассажирскими местами будет обслуживать рейсы в Эйлат и в аэропорты Восточного Средиземноморья.

В последующие месяцы компания получит еще два таких самолета.

На данный момент компания находится на завершающем этапе лицензирования, который должен закончиться в сентябре этого года.