Новая израильская авиакомпания получит свой первый самолет
время публикации: 09 июля 2024 г., 14:06 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 14:06
Новая израильская авиакомпания "Эйр Хайфа" сообщила, что ее первый самолет прибудет в международный аэропорт Хайфы к концу июля.
Турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолёт ATR 72-600 с 72 пассажирскими местами будет обслуживать рейсы в Эйлат и в аэропорты Восточного Средиземноморья.
В последующие месяцы компания получит еще два таких самолета.
На данный момент компания находится на завершающем этапе лицензирования, который должен закончиться в сентябре этого года.