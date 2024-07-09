"Израильская авиационная промышленность" сообщила о сделке с иностранным клиентом на $1 млрд

Государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) сообщил о подписании контракта на поставку "системы" иностранному клиенту.

Стоимость сделки – 1 миллиард долларов, срок исполнения – пять лет. Клиент и предмет сделки не сообщаются.

Данная сделка - одна из крупнейших в истории концерна, хотя и не самая крупная. Рекордной является сделка на поставку Германии систем "Хец-3" на 4 миллиарда евро, подписанная в конце 2023 года.