x
09 июля 2024
|
последняя новость: 15:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 июля 2024
|
09 июля 2024
|
последняя новость: 15:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Израильская авиационная промышленность" сообщила о сделке с иностранным клиентом на $1 млрд

время публикации: 09 июля 2024 г., 13:19 | последнее обновление: 09 июля 2024 г., 13:19
"Израильская авиационная промышленность" сообщила о сделке с иностранным клиентом на $1 млрд
Flash90. Фото: М.Шай

Государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) сообщил о подписании контракта на поставку "системы" иностранному клиенту.

Стоимость сделки – 1 миллиард долларов, срок исполнения – пять лет. Клиент и предмет сделки не сообщаются.

Данная сделка - одна из крупнейших в истории концерна, хотя и не самая крупная. Рекордной является сделка на поставку Германии систем "Хец-3" на 4 миллиарда евро, подписанная в конце 2023 года.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 марта 2024

IAI отчитался о рекорде продаж и предупредил о возможных проблемах с поставками запчастей из Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 23 ноября 2023

IAI завершила оформление продажи "Хец-3" Германии за 4 млрд евро и анонсировала еще две сделки на 0,5 млрд шекелей