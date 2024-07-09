СМИ: ШАБАК купил у Финляндии противодроновую систему для защиты главы правительства

Финское издание Helsingin Sanomat сообщает, что министерство обороны Израиля, по запросу министерства главы правительства, заказало у финской компании Sensofusion противодроновую систему Airfence.

Система позволяет распознать местонахождение дрона и обезвредить его или перехватить управление им, а также триангулировать местонахождение оператора дрона. Зона покрытия системы – 10 километров.

Airfence предназначена для защиты важных объектов или кортежей, и используется, среди прочего, корпусом морской пехоты США, федеральным управлением гражданской авиации США, а также вооруженными силами Украины.