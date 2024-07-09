БАГАЦ не стал рассматривать иск с требованием обеспечить движение трамваев по субботам

Члены муниципального совета Тель-Авива Реувен Ладянски и Авраам Пораз по рекомендации суда отозвали свой иск в БАГАЦ против министерства транспорта и управления общественного транспорта с требованием обеспечить движение трамваев по субботам.

Иск был отозван после того, как ответчики, по требованию суда, представили аргументацию решения не задействовать красную линию скоростного трамвая в Гуш-Дане по субботам.

Согласно управлению общественного транспорта, работа трамвайной линии шесть дней в неделю обходится в 21,3 миллиона шекелей в неделю (то есть 3,55 млн шекелей в день). Стоимость работы в субботу будет существенно выше – 5,8 млн шекелей. Кроме того, переход на работу семь дней в неделю приведет к необходимости закупки дополнительных составов, изменению графика технической эксплуатации и другим дополнительным расходам. В то же время в управлении отмечают, что количество пассажиров в первую половину пятницы и после исхода субботы существенно ниже, чем в обычные дни.

Министерство транспорта в ответ на иск сообщило, что отсутствие общественного транспорта по субботам является частью политики статуса-кво в вопросах религии и государства.