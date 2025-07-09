США повышают цены на въезд в страну

С января 2026 года к стоимости любой неиммиграционной визы (т.е. туристической, рабочей, студенческой и т.д.) на въезд в США будет добавляться плата в размере 250 долларов.

Так, туристическая виза B1/B2 обойдется в 435 долларов. После выезда из США можно подать запрос на возврат дополнительной суммы при условии своевременного выезда из США и подачи соответствующих документов.

Стоимость двухлетнего разрешения на въезд для туристов из стран, у которых установлен безвизовый режим с США, в том числе – для граждан Израиля, вырастет в январе 2026 года с 21 доллара до 40 долларов.