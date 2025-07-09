x
09 июля 2025
|
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 июля 2025
|
09 июля 2025
|
последняя новость: 19:00
09 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

США повышают цены на въезд в страну

США
Туризм
время публикации: 09 июля 2025 г., 18:09 | последнее обновление: 09 июля 2025 г., 18:09
США повышают цены на въезд в страну
AP Photo/Rob Carr

С января 2026 года к стоимости любой неиммиграционной визы (т.е. туристической, рабочей, студенческой и т.д.) на въезд в США будет добавляться плата в размере 250 долларов.

Так, туристическая виза B1/B2 обойдется в 435 долларов. После выезда из США можно подать запрос на возврат дополнительной суммы при условии своевременного выезда из США и подачи соответствующих документов.

Стоимость двухлетнего разрешения на въезд для туристов из стран, у которых установлен безвизовый режим с США, в том числе – для граждан Израиля, вырастет в январе 2026 года с 21 доллара до 40 долларов.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2023

США выразили обеспокоенность по поводу нарушения Израилем условий безвизового режима