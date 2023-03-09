Реальные причины ослабления шекеля и рекордный год для оборонной промышленности Израиля. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

В последние недели одной из самых ожидавшихся израильскими экономистами публикаций текущих данных была публикация Банка Израиля по валютным резервам. На фоне падения шекеля на 6%, затормозившего на уровне 3,67 шекеля за доллар, и несколько раз откатывавшегося от этой отметки, было важно понять, идет ли речь о естественных экономических процессах, или же падение шекеля было остановлено путем вмешательства Банка Израиля, валютные запасы которого, стоит напомнить, существенно превышают необходимый уровень.

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Опубликованный во вторник отчет показал, что активы Банка Израиля, все еще превышающие 200 миллиардов долларов, сократились за месяц на 4,7 миллиарда долларов, однако произошло это из-за переоценки активов в разных валютах, убытков инвестиций и перевода 1 миллиарда долларов правительством за границу. То есть вмешательства в ход торгов не было, и потолок в 3,67 шекеля за доллар был установлен самим рынком – нашлось достаточно корпораций и институциональных инвесторов, которые сочли этот уровень приемлемым для продажи долларов и их обмена на шекели.

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Израильские экономические обозреватели склонны преувеличивать влияние происходящего в Израиле на курс шекеля, нередко игнорируя тот факт, что израильская валюта гораздо больше зависит от происходящего за океаном. Так, в этот понедельник все без исключения израильские экономические СМИ приписали резкое укрепление шекеля (на 2%) публикации "президентского компромисса" по судебной реформе, полностью проигнорировав быстрый рост котировок на Уолл-Стрит в пятницу-субботу, ослабивший позиции доллара по отношению к другим валютам.

Две недели назад я писал, что израильские события могут дать дополнительную "наценку" к происходящему на глобальном валютном рынке, но если речь не идет о событии, выходящем за локальные масштабы, то размер этой наценки ограничен. Сегодня такую же оценку происходящему на валютном рынке дал швейцарский банк UBS, отметивший в своем коммюнике, что колебания на израильском валютном рынке связаны с техническими аспектами глобального рынка, а не с обеспокоенностью инвесторов по поводу действий правительства.

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Вместе с тем, не стоит отрицать очевидное – финансовый мир пристально следит за происходящим в Израиле. Тот же банк UBS подчеркнул вслед за агентством Fitch, что внимательно отслеживает высказывания политиков по поводу независимости Банка Израиля.

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На данный момент рынки достаточно высоко оценивают вероятность того, что судебная реформа не будет доведена до конца в том виде, в котором она продвигается на данный момент, и что все закончится тем или иным компромиссом.

Отсутствие компромисса, по оценке аналитиков рейтинговой компании Moody's, опубликовавших внеочередное коммюнике по Израилю, как минимум повлечет за собой отмену планировавшегося повышения рейтинга, а при определенных сценариях – и понижение рейтинга.

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Еще одной важной новостью минувшей недели стало достижение министерством финансов и Всеобщей федерацией профсоюзов ("Гистадрут") договоренности о новом коллективном трудовом соглашении в общественном секторе. В период выборов лидер профсоюзов Арнон Бар-Давид требовал не допустить в министерство финансов Бецалеля Смотрича, политическая платформа которого включала существенное ограничение права на забастовку и ослабление влияния "Гистадрута" в госсекторе.

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Однако уже не в первый раз экономические взгляды Смотрича вторичны по сравнению с его политическими интересами, поэтому глава минфина очень быстро договорился с профсоюзным лидером, хорошо разыгравшим карту нейтралитета в вопросе судебной реформы.

При этом Бар-Давид, прекрасно осознающий угрозу инфляционной спирали в случае резкого повышения зарплат, добился достаточно умеренного графика распределения повышения зарплат на четыре года, с выделением резерва на отдельные группы госслужащих, которые могут потребовать дополнительного повышения зарплат сверх рамочного договора. Банк Израиля и аналитики коммерческих банков в этом плане дали хорошую оценку соглашению.

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А вот в том, что касается обещанной оптимизации государственной службы и сокращения права на забастовку в жизнеобеспечивающих структурах, включая принудительный арбитраж, Смотрич, похоже, уступил, не особо торгуясь. Единственная реально важная новость в этом аспекте – отмена привязки "автомобильных выплат" к факту наличия у работника автомобиля. Выплаты войдут в состав зарплаты вне зависимости от наличия автомобиля у работника и от пользования этим автомобилем. При этом "Гистадрут" согласился на изменение законодательства, в рамках которого эта выплата, став частью зарплаты, не будет учитываться для пенсионных начислений. Этот шаг прекращает стимулирование государственных служащих пользоваться автомобилем вопреки официальной политике всех последних правительств.

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Во всем остальном, вопросы административной гибкости, то есть облегчения увольнения работников за профнепригодность или перевода их между различными структурами в зависимости от потребностей системы, а также вопросы внедрения новых технологий для улучшения качества обслуживания или оптимизации процессов работы, остались практически нерешенными.

Также на этой неделе годовой финансовый отчет опубликовал первый из трех крупнейших оборонных концернов Израиля – государственный концерн "Авиационная промышленность". 2022 год стал для израильской оборонной промышленности рекордным, как благодаря "Авраамовым соглашениям", открывшим для них долгое время закрытые рынки, так и из-за российского вторжения в Украину.

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Европа, долгое время сокращавшая оборонные бюджеты, вынуждена не только восполнять оружие и боеприпасы, переданные Украине, но и наращивать мощности. Война в Европе оказалась не "делом далекого прошлого", а пугающей реальностью, особенно – для стран Западной Европы (в странах, соседствовавших с Россией, на оборонный бюджет не скупились и раньше, но их ресурсы существенно меньше). Напряженность в Тихоокеанском регионе, где опасаются китайских амбиций, также привела к росту оборонных бюджетов Японии, Филиппин, Вьетнама.

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Как следствие, продажи "Авиационной промышленности" за 2022 год составили рекордные 5 миллиардов долларов, на 11% перекрыв показатель также рекордного 2021 года. Причем рост объемов продаж показали все департаменты концерна – ракетный, авиационный, оружейный.

Портфель заказов концерна вырос на 2,2 миллиарда долларов по сравнению с 2021 годом, и составил 15,6 миллиардов долларов, из которых 80% – заказы иностранных клиентов.

Также сегодня стало известно, что концерн получил от США разрешение на начало предметных переговоров по поставке Германии систем ПРО "Хец-3". Сумма этой сделки оценивается в 3 миллиарда долларов.

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Два других лидера израильской оборонной промышленности, государственный концерн "Рафаэль" и частный концерн "Эльбит", свои годовые отчеты еще не опубликовали, однако судя по их отчетам за третий квартал, для них 2022 год также станет рекордным. В частности, по итогам третьего квартала портфель заказов "Рафаэля" достиг рекордных для него 33 миллиардов шекелей, а портфель заказов "Эльбит" составлял 14,7 миллиарда долларов.