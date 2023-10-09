Банк Израиля объявил о вмешательстве в ход валютных торгов

На фоне резкого ослабления шекеля в утро первого с начала войны дня торгов Банк Израиля объявил, что продаст на открытом рынке 30 миллиардов долларов.

В центробанке заявили, что их цель – смягчить резкие колебания на валютном рынке. Помимо продажи долларов, в случае необходимости будут задействованы своп-механизмы на сумму до 15 миллиардов долларов.

По состоянию на 08:00 курс доллара составляет 3,916 шекеля за доллар (+1,38%), курс евро – 4,133 шекеля за евро (+1,5%).

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Напомним, что валютные резервы Банка Израиля составляли в августе 2023 года 202 миллиарда долларов, что, по оценкам экономистов, значительно превышало потребности. Израиль является одним из мировых лидеров по валютным запасам на душу населения.